Суд ужесточил наказание казахстанцу за убийство невесты

Ранее осужденному за убийство невесты и покушение на жизнь ее родных жителю города Каражал в области Улытау ужесточили наказание, увеличив срок заключения, передает Tengrinews.kz .

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Согласно материалам дела, мужчина неоднократно избивал свою невесту, которая проживала вместе с ним в городе Каражал. В один из дней девушке удалось связаться с родными и рассказать им, в какой страшной ситуации она оказалась. Родные приехали, чтобы забрать ее домой, но мужчина не дал им спокойно уехать. Он догнал их на дороге и на полном ходу неоднократно протаранил машину, из-за чего та вылетела с дороги и перевернулась. В результате ДТП девушка, которая пыталась сбежать от тирана, погибла, а ее родные получили травмы.

В марте этого года мужчина был приговорен к 12 годам заключения по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство".

Не согласившись с приговором, он подал апелляцию с просьбой переквалифицировать его преступления на статью "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

При этом прокурор также подал ходатайство с просьбой ужесточить наказание для осужденного.