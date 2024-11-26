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26.11.2024, 16:30

Суд ужесточил наказание казахстанцу за убийство невесты

Новости Казахстана 0 356

Ранее осужденному за убийство невесты и покушение на жизнь ее родных жителю города Каражал в области Улытау ужесточили наказание, увеличив срок заключения, передает Tengrinews.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Согласно материалам дела, мужчина неоднократно избивал свою невесту, которая проживала вместе с ним в городе Каражал. В один из дней девушке удалось связаться с родными и рассказать им, в какой страшной ситуации она оказалась. Родные приехали, чтобы забрать ее домой, но мужчина не дал им спокойно уехать. Он догнал их на дороге и на полном ходу неоднократно протаранил машину, из-за чего та вылетела с дороги и перевернулась. В результате ДТП девушка, которая пыталась сбежать от тирана, погибла, а ее родные получили травмы.

В марте этого года мужчина был приговорен к 12 годам заключения по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство".

Не согласившись с приговором, он подал апелляцию с просьбой переквалифицировать его преступления на статью "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

При этом прокурор также подал ходатайство с просьбой ужесточить наказание для осужденного.

"Апелляционная коллегия удовлетворила ходатайство прокурора, заменив 12-летний срок заключения на 16 лет. Ходатайство осужденного оставлено без рассмотрения", - сообщили в пресс-службе суда области Улытау.

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