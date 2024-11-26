Казахстанцы с многомиллионными долгами беспрепятственно выезжают за границу

В Казахстане провели анализ практики санкционирования судами постановлений судебных исполнителей о приостановлении временного ограничения на выезд должников из РК, передает inbusiness.kz со ссылкой на Верховный суд.

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В Казахстане выезд ограничивают тем, кто имеет не погашенные более трех месяцев долги свыше 147 тысяч тенге (40 МРП). Единственное основание, когда можно приостановить ограничение на выезд – это необходимость лечения за границей.

Анализ показал, что за 10 месяцев текущего года отказано в санкционировании 867 постановлений из 1 768, или каждого второго из внесенных в суды.

Отказ в санкционировании связан с недоказанностью необходимости проведения лечения за рубежом и отсутствии возможности лечения в своей стране.

“Судоисполнителями допускались факты вынесения постановлений о приостановлении временного ограничения на выезд по непредусмотренным законом основаниям - командировки, участие в соревнованиях, похороны близких родственников. Должниками в качестве оснований для выезда за пределы страны на лечение указывались самые распространенные болезни, которые успешно лечатся в Казахстане", - отмечается в сообщении.

Такие нарушения просиходят, потому что в РК нет перечня заболеваний, для лечения которых в Казахстане отсутствуют соответствующие технологии и оборудование.

Сроки приостановления также не регламентированы.

“Как результат, должники зачастую злоупотребляют своими правами и, имея многомиллионные непогашенные долги, в том числе перед государственным бюджетом и по алиментам, "обходят" примененные в отношении них ограничения и запреты", - отметили в ВС РК.

Помимо этого, системы обмена информацией госорганов по должникам недостаточно интегрированы между собой.

По результатам анализа подготовлены комплексные рекомендации для устранения недостатков и пробелов в этой сфере, которые направлены в уполномоченные органы.