Казахстанец потерял 1,4 млн тенге после просмотра видео в TikTok

Как рассказали в пресс-службе ведомства, самым распространенным способом мошенничества остается интернет-торговля путем размещения объявлений на сайтах известных торговых площадок, а также в социальных сетях и мессенджерах.

Мошенники указывают заниженные цены за товар или услугу и просят предоплату либо полную оплату.

К примеру, мошенники обманным путем завладели денежными средствами в сумме около 1,4 млн тенге у жителя Актобе.

Преступники использовали платформу TikTok для того, чтобы заинтересовать жертву предложением о продаже квадроцикла. Далее мошенники предложили оформить кредит на покупку квадроцикла с рассрочкой на 12 месяцев. Они использовали QR-код магазина, чтобы обмануть жертву.

Сейчас проводятся следственные действия для выявления и задержания преступников, а также для возврата похищенных средств.

В ведомстве напомнили, что для того, чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо:

пользоваться проверенными сайтами объявлений;

договориться об оплате после получения товара;

убедиться в наличии товара.

Ранее сообщалось, что в Казахстане растет активность интернет-мошенников. За 6 месяцев текущего года зарегистрировано 9 936 случаев онлайн-мошенничества, что на 4,1% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Чаще всего граждан обманывали во время онлайн-покупок товаров.

Помимо этого, в МВД назвали пять самых часто встречаемых схем интернет-мошенничества. Среди них: мошенничество через интернет-торговлю, инвестиционные схемы быстрого обогащения, телефонные звонки от имени сотрудников банков и госорганов, мошенничество через WhatsApp и получение доступа к личным кабинетам через eGov.