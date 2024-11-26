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26.11.2024, 18:26

Казахстанец потерял 1,4 млн тенге после просмотра видео в TikTok

Новости Казахстана 0 328

В Казахстане участились случаи интернет-мошенничества, когда злоумышленники размещают объявления о продаже товаров по заниженным ценам, требуя предоплату, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Актюбинской области.

Иллюстративное фото: NurPhoto / Getty Images
Иллюстративное фото: NurPhoto / Getty Images

Как рассказали в пресс-службе ведомства, самым распространенным способом мошенничества остается интернет-торговля путем размещения объявлений на сайтах известных торговых площадок, а также в социальных сетях и мессенджерах.

Мошенники указывают заниженные цены за товар или услугу и просят предоплату либо полную оплату.

К примеру, мошенники обманным путем завладели денежными средствами в сумме около 1,4 млн тенге у жителя Актобе.

Преступники использовали платформу TikTok для того, чтобы заинтересовать жертву предложением о продаже квадроцикла. Далее мошенники предложили оформить кредит на покупку квадроцикла с рассрочкой на 12 месяцев. Они использовали QR-код магазина, чтобы обмануть жертву.

Сейчас проводятся следственные действия для выявления и задержания преступников, а также для возврата похищенных средств.

В ведомстве напомнили, что для того, чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо:

  • пользоваться проверенными сайтами объявлений;
  • договориться об оплате после получения товара;
  • убедиться в наличии товара.

Ранее сообщалось, что в Казахстане растет активность интернет-мошенников. За 6 месяцев текущего года зарегистрировано 9 936 случаев онлайн-мошенничества, что на 4,1% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Чаще всего граждан обманывали во время онлайн-покупок товаров.

Помимо этого, в МВД назвали пять самых часто встречаемых схем интернет-мошенничества. Среди них: мошенничество через интернет-торговлю, инвестиционные схемы быстрого обогащения, телефонные звонки от имени сотрудников банков и госорганов, мошенничество через WhatsApp и получение доступа к личным кабинетам через eGov.

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