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26.11.2024, 18:54

Мошенник обманул иностранца на полмиллиарда тенге

Новости Казахстана 0 383

Межрайонный суд по уголовным делам города Шымкента вынес приговор мошеннику, обманувшему иностранца на сумму, превышающую 500 миллионов тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Как сообщили в суде, иностранец завладел деньгами гражданина КНР, которые предназначались для совместного бизнеса.

"Войдя в доверие к потерпевшему, М. путем обмана похитил 537 080 505 тенге, что является особо крупным размером. Кроме того, войдя в доверие к потерпевшему А., также путем обмана неоднократно похитил 50 000 000 тенге, что является особо крупным размером", - говорится в информации суда.

Прокуратура запросила для подсудимого 6,5 года лишения свободы. Потерпевшие также требовали строгого наказания и удовлетворения гражданских исков. Сам обвиняемый вину не признал и настаивал на оправдательном приговоре. Однако она была доказана его же показаниями, показаниями потерпевших, вещественными доказательствами и другими материалами дела.

При назначении приговора суд принял во внимание отсутствие смягчающих обстоятельств и тот факт, что подсудимый не раскаялся в содеянном и не возместил ущерба.

"Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет. Гражданские иски потерпевших удовлетворены. Приговор пока не вступил в законную силу", - отметили в суде.

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