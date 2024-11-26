Мошенник обманул иностранца на полмиллиарда тенге

Межрайонный суд по уголовным делам города Шымкента вынес приговор мошеннику, обманувшему иностранца на сумму, превышающую 500 миллионов тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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Как сообщили в суде, иностранец завладел деньгами гражданина КНР, которые предназначались для совместного бизнеса.

"Войдя в доверие к потерпевшему, М. путем обмана похитил 537 080 505 тенге, что является особо крупным размером. Кроме того, войдя в доверие к потерпевшему А., также путем обмана неоднократно похитил 50 000 000 тенге, что является особо крупным размером", - говорится в информации суда.

Прокуратура запросила для подсудимого 6,5 года лишения свободы. Потерпевшие также требовали строгого наказания и удовлетворения гражданских исков. Сам обвиняемый вину не признал и настаивал на оправдательном приговоре. Однако она была доказана его же показаниями, показаниями потерпевших, вещественными доказательствами и другими материалами дела.

При назначении приговора суд принял во внимание отсутствие смягчающих обстоятельств и тот факт, что подсудимый не раскаялся в содеянном и не возместил ущерба.