В Казахстане могут ввести страховые выплаты за утечку личных данных

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев сообщил о планах ввести киберстрахование личных данных казахстанцев, передает корреспондент Tengrinews.kz.
На брифинге в правительстве министру задали вопрос, насколько безопасно доверять банкам и прочим организациям свои личные данные.
"Я считаю, что они хранятся безопасно, по крайней мере, в периметре государства, так как информационные системы сертифицированы, находятся в соответствующем контуре безопасности и проверяются каждый день. Если вы отдаете свои данные каким-то частным компаниям, мелким компаниям, туроператорам и так далее - за их за безопасность, конечно же, никто кроме самой компании отвечать не может", - сказал Мадиев.
По словам министра, в настоящий момент готовятся соответствующие законодательные изменения для повышения ответственности таких компаний.
"Будем вводить обязательное киберстрахование, чтобы эти компании предусматривали в своей деятельности такой вид страховки. Поэтому в этом направлении мы считаем, что будем жестче подходить", - добавил глава Минцифры.
Он также заверил, что хранение личных данных в государственных организациях абсолютно безопасно для казахстанцев.
"В государстве никто данными людей торговать не будет, это я вам точно говорю. То, что хранится в государственном контуре, это все безопасно. Мы считаем, что эталонная база данных должна быть одна. Мы в эту сторону идем, то есть математика лица, когда считывается, должна накапливаться все в одном месте, то есть должна быть эталонная база данных по каждому физлицу в государственном контуре", - добавил министр.
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