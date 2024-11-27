В Казахстане могут ввести страховые выплаты за утечку личных данных

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На брифинге в правительстве министру задали вопрос, насколько безопасно доверять банкам и прочим организациям свои личные данные.

"Я считаю, что они хранятся безопасно, по крайней мере, в периметре государства, так как информационные системы сертифицированы, находятся в соответствующем контуре безопасности и проверяются каждый день. Если вы отдаете свои данные каким-то частным компаниям, мелким компаниям, туроператорам и так далее - за их за безопасность, конечно же, никто кроме самой компании отвечать не может", - сказал Мадиев.

По словам министра, в настоящий момент готовятся соответствующие законодательные изменения для повышения ответственности таких компаний.

"Будем вводить обязательное киберстрахование, чтобы эти компании предусматривали в своей деятельности такой вид страховки. Поэтому в этом направлении мы считаем, что будем жестче подходить", - добавил глава Минцифры.

Он также заверил, что хранение личных данных в государственных организациях абсолютно безопасно для казахстанцев.