18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
498.51
522.84
4.81
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
26.11.2024, 19:33

В Казахстане могут ввести страховые выплаты за утечку личных данных

Новости Казахстана 0 316

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев сообщил о планах ввести киберстрахование личных данных казахстанцев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

На брифинге в правительстве министру задали вопрос, насколько безопасно доверять банкам и прочим организациям свои личные данные.

"Я считаю, что они хранятся безопасно, по крайней мере, в периметре государства, так как информационные системы сертифицированы, находятся в соответствующем контуре безопасности и проверяются каждый день. Если вы отдаете свои данные каким-то частным компаниям, мелким компаниям, туроператорам и так далее - за их за безопасность, конечно же, никто кроме самой компании отвечать не может", - сказал Мадиев.

По словам министра, в настоящий момент готовятся соответствующие законодательные изменения для повышения ответственности таких компаний.

"Будем вводить обязательное киберстрахование, чтобы эти компании предусматривали в своей деятельности такой вид страховки. Поэтому в этом направлении мы считаем, что будем жестче подходить", - добавил глава Минцифры.

Он также заверил, что хранение личных данных в государственных организациях абсолютно безопасно для казахстанцев.

"В государстве никто данными людей торговать не будет, это я вам точно говорю. То, что хранится в государственном контуре, это все безопасно. Мы считаем, что эталонная база данных должна быть одна. Мы в эту сторону идем, то есть математика лица, когда считывается, должна накапливаться все в одном месте, то есть должна быть эталонная база данных по каждому физлицу в государственном контуре", - добавил министр.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Водителя арестовали и лишили прав за стикер на госномерахНовости Казахстана
07.11.2024, 11:45 0
Рубли и российские флаги в Байконуре расстроили казахстанцевНовости Казахстана
30.10.2024, 12:12 0
"Успейте снять наличные с карт" - в Нацбанке Казахстана пояснили рассылкуНовости Актау
07.11.2024, 16:03 0
Киркоров раскрыл свою настоящую фамилию и национальностьНовости Мира
04.11.2024, 19:52 0
“Платежи и переводы не будут работать, имейте наличку на 2 дня“. В Нацбанке ответили на рассылкуНовости Казахстана
06.11.2024, 16:28 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...