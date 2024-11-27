Курсанты пострадали от взрыва во время учений в Шымкенте

Курсанты пострадали от взрыва гранаты во время плановых учебных мероприятий в Шымкенте. Молодых людей госпитализировали, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Иллюстративное фото: Simpleimages/Getty Images

Информация о том, что курсанты пострадали в результате взрыва гранаты, появилась в Telegram-канале "Письма президенту".

В департаменте полиции Шымкента сообщили, что инцидент произошел во время проведения плановых учебных мероприятий.