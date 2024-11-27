Про возможность незаконного переоформления автомобилей на юге Казахстана заявил бизнесмен

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«Я Болатов Азат – гражданин Республики Казахстан, занимающийся частным предпринимательством, предоставляю транспортные средства в аренду. Вынужден обратиться к вам с просьбой о вмешательстве в расследование уголовного дела и взять его на особый контроль, агентству по противодействию коррупции и агентству по финансовому мониторингу Республики Казахстан – уголовное дело, в котором я являюсь потерпевшим», - обратился Болатов к президенту Касым-Жомарту Токаеву, а также премьер-министру Олжасу Бектенову, генеральному прокурору Берику Асылову и министру внутренних дел Ержану Саденову.

Он уточнил, что уголовное дело расследуется в департаменте полиции Жамбылской области.

«В июне 2024 года я стал жертвой мошеннических действий со стороны группы лиц, которые обманным путем завладели моими имуществом в числе восьми автомобилей. Из восьми похищенных машин я самостоятельно нашел две машины, которые ездили на подложных номерах, а одна из них была уже с перебитым VIN-кодом и поставлена незаконным образом на учет в автоЦОНе в городе Шымкент. У данных лиц, вероятнее всего, есть покровители в силовых структурах, автоЦОНах, так как они, не боясь никакого закона Республики Казахстан, совершают преступления с особой уверенностью в безнаказанности. Вызывая их на допрос сотрудниками полиции департамента полиции Жамбылской области, данные лица каким-то образом без задержания находятся на свободе, хотя у сотрудников полиции имеются протоколы допросов», - сказал бизнесмен.

Предприниматель попросил руководство страны вмешаться в ситуацию и обеспечить объективное и законное расследование этого уголовного дела, пояснив, что из-за незаконных действий группы лиц на данный момент за все восемь машин он оплачивает кредиты, которые банками не приостанавливаются.

«Мне пришлось продать единственное жилье, в котором я проживал с семьей, где имеются двое малолетних детей и пожилые родители с инвалидностью II группы, в семье, в которой я являюсь единственным кормильцем. Ваше вмешательство необходимо, чтобы восстановить справедливость и остановить дальнейшие преступления данной группы, которые могут возникнуть в результате этой безнаказанности и ставят под угрозу не только мое право на справедливое разбирательство, но и безопасность других граждан. Также хочу отметить, что посланием премьер-министра было поручено разобраться с теневыми схемами поставки автотранспорта на учет. Прошу именно данный случай взять на особый контроль, так как возможна причастность данных лиц к аналогичным преступлениям», - заключил Болатов.

Редакция КазТАГ обратилась в правоохранительные органы за комментариями.