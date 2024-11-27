Новые правила работы скорой помощи: что изменится для казахстанцев?

"Скорая помощь больше не сможет обслуживать круглосуточно всех пациентов без исключения". Осенью эта новость прогремела на всю страну. Корреспондент Tengrinews.kz познакомилась с работой столичной станции скорой, где узнала, как распределяются вызовы, почему важно правильно сообщать все детали диспетчеру и что делать, если помощь требуется немедленно.

Фото: ©Турар Казангапов

В сентябре на портале "Открытые НПА" был опубликован проект приказа, согласно которому скорая помощь больше не сможет обслуживать круглосуточно всех пациентов без исключения. Позже этот документ пришлось разъяснять Минздраву. Публичное обсуждение нововведений завершилось недавно. Однако они еще не утверждены. Согласно новым правилам, пациенты 4-й категории срочности смогут вызывать скорую с 08:00 до 20:00 в будние дни и в субботу. В остальное время они должны будут самостоятельно обращаться в отделения скорой помощи в медорганизациях.

Что означают категории вызовов

Директор городской станции скорой медицинской помощи Астаны Беркингали Нурданат считает, что нововведение поможет улучшить работу скорой помощи. И более того - разгрузит станции, которые сейчас не только завалены вызовами, но и остро нуждаются в новых автомобилях.

"В целом мы к нововведениям относимся положительно. Почему? Сейчас ситуация по скорой в Астане складывается следующим образом. Станция обслуживает первую и третью категории вызовов. Четвертую категорию должны обслуживать поликлиники. Но более 50 процентов сейчас обслуживаем тоже мы. Мы с поликлиниками заключили договор и обслуживаем четвертую категорию. Но у нас бывает нехватка машин. Соответственно, внедрение этого приказа поможет нас разгрузить, именно днем. То есть с 08:00 до 20:00 мы не будем обслуживать четвертую категорию и сосредоточимся на первой, второй и третьей категориях - там, где есть угроза жизни. А ночью, когда поликлиника не работает, и в выходные дни будем обслуживать мы", - пояснил Беркингали Нурданат.

Как объяснил заведующий информационно-оперативным диспетчерским отделом (ИОДО) станции скорой помощи Астаны Собир Наркулов, четыре категории срочности подразумевают:

первая и вторая категории - жизнеугрожающие состояния, такие как остановка сердца, потеря сознания, судороги, ДТП, инсульт или инфаркт. Скорая обязана прибыть туда в течение 10–15 минут;

третья категория - состояния, требующие медицинского вмешательства, но не угрожающие жизни. Например, высокая температура у детей до 3 лет или изолированные травмы;

четвертая категория - хронические заболевания в стадии обострения. Эти вызовы чаще передаются поликлиникам, однако если есть свободная бригада, то помощь оказывается сразу.

"Наиболее срочные вызовы - это первая и вторая категории. Мы всегда стараемся, чтобы их обслуживали оперативно. За опоздания на вызовы по этим категориям с нас могут строго спросить. Но я могу с уверенностью сказать, что таких опозданий практически нет", - заверил Наркулов.

По словам директора станции Беркингали Нурданата, если смотреть статистику, то на день приходится порядка 60 процентов вызовов по четвертой категории. Особенно сейчас, когда бушуют вспышки сезонных простуд.

"В принципе, поликлиники могут сами справиться. Ну а вечером будем мы. Поэтому мы относимся к этому нововведению положительно. Хочу отметить, что мы скоро должны получить новые машины. На днях ожидаем. Для начала прибудет 12 автомобилей скорой. Где-то до конца ноября мы ожидаем еще 10 машин дополнительных и до 1 декабря - еще 25 машин", - добавил он.

Как работает скорая помощь: взгляд изнутри

Нам удалось побывать в "сердце" станции скорой помощи - там, где горожан консультируют, подсказывают, как оказать первую помощь, и принимают все звонки операторы 103.

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Работа скорой помощи - это не только выезды бригад, но и сложная внутренняя система координации вызовов. Чтобы максимально охватить весь город, в Астане работает 14 пунктов базирования скорой помощи, включая четыре крупные подстанции, такие как подстанция "Есиль", куда мы и направились. Все эти пункты расположены так, чтобы минимизировать время прибытия бригад на вызов.

Фото ©️ Tengrinews.kz

По словам Собира Наркулова, диспетчеры принимают до 5000 звонков в сутки, но лишь около 1800–2000 из них требуют выезда медиков. Большая часть вызовов - это третья и четвертая категории срочности.

"Важно понимать, что скорая помощь - это экстренная служба. Она предназначена для спасения жизней. А четвертая категория, как правило, - это пациенты с хроническими заболеваниями, которых могут обслужить в поликлиниках", - отметил он.

Как работает диспетчерская служба

В диспетчерской одновременно трудятся две команды: диспетчеры по приему вызовов, которые сортируют обращения от населения и определяют их срочность, а также диспетчеры по передаче вызовов, распределяющие их между бригадами.

"За каждым диспетчером по передаче вызовов закреплен определенный район города или поликлиника. Например, Алматинский, Байконурский или Есильский районы. Это позволяет минимизировать время на передачу вызова и ускоряет прибытие бригады", - пояснил заведующий ИОДО.

Вы когда-нибудь видели, как скорая разворачивается и меняет маршрут? Оказалось, что, когда речь идет о первой или второй категориях срочности, вызов передается ближайшей свободной бригаде. Именно поэтому у бригад в пути могут резко "поменяться планы".

Кто и как определяет срочность вызова

Определяют срочность вызова, конечно же, диспетчеры 103. Именно поэтому они задают наводящие вопросы, чтобы уточнить состояние пациента.

"Например, если человек жалуется на боль в животе, диспетчер уточняет: как болит, когда началось, после чего? Это может быть как обычная боль, так и признаки инфаркта миокарда абдоминального типа, который часто встречается у пожилых женщин. Такие детали очень важны", - рассказал Наркулов.

Фото ©️ Tengrinews.kz

Особое внимание уделяется детям. Потеря сознания, судороги, проблемы с дыханием или посинение кожи у ребенка всегда относятся к первой категории срочности.

"Дети для нас - это приоритет. Даже если причина вызова не звучит критично, бригада направляется немедленно. У нас есть четкие инструкции: ребенок без сознания, судороги, утопление, ДТП — это всегда первая категория", - уточнил Собир Наркулов.

Если состояние пациента угрожает жизни, диспетчер переводит вызов на режим удержания, оставаясь на линии и помогая до приезда медиков.

"Этот метод мы используем с 2016 года, и он уже доказал свою эффективность. Например, если ребенок поперхнулся, диспетчер может объяснить родителям, как правильно освободить дыхательные пути, чтобы он задышал", - рассказали на станции.

"Оказалось, что "ребенок" - это собака"

Иногда скорой приходится сталкиваться с необычными вызовами.

"Был случай, когда женщина сообщила, что ребенок поперхнулся, и бросила трубку. Бригада мгновенно выехала, но на месте оказалось, что "ребенок" - это собака. Такие случаи, к сожалению, не редкость. Из-за них помощь может задержаться для тех, кто действительно в ней нуждается", - поделился собеседник Tengrinews.kz.

Как правильно вызывать скорую

В завершение разговора нам дали несколько советов, чтобы ускорить время приезда скорой и облегчить работу диспетчеров.

"Когда вы вызываете скорую, важно не паниковать. Кричать или путаться в словах - это потеря времени. Четко сообщите адрес, опишите состояние пациента. Это поможет диспетчеру правильно определить категорию срочности и быстро направить помощь", - поделился заведующий ИОДО.

Городская скорая помощь - это система, работа которой напрямую зависит от слаженности действий диспетчеров, медицинских бригад и самих пациентов.