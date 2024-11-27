Российская газета опубликовала статью Токаева

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Статья Президента Республики Казахстан Касым- Жомарта Кемелевича Токаева в российской газете "Известия"

"Отношения между Казахстаном и Россией служат образцом крепкой и нерушимой дружбы. Наше стратегическое партнерство и союзничество основаны на тесных исторических и культурных связях, а также общей ответственности за будущее двух народов.

Наши страны, несмотря на беспрецедентные глобальные вызовы, показывают пример добрососедства и многогранного сотрудничества. В основе такого сотрудничества лежат общность интересов, взаимное уважение, конструктивный политический диалог на высоком уровне.

С Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным мы поддерживаем регулярные контакты, отличающиеся откровенностью, деловитостью и взаимным уважением. Это позволяет оперативно решать возникающие вопросы и укреплять истинно дружественный характер отношений между нашими государствами. Только за последний год мы с Президентом России четырежды провели полноформатные переговоры, неоднократно встречались на полях международных мероприятий и беседовали по телефону.

Благодаря усилиям правительств и представителей бизнеса двух стран торгово-экономическое взаимодействие Казахстана и России уверенно набирает обороты.

Сейчас в Казахстане плодотворно работают 23 тысячи российских компаний, из которых 4 тысячи открылись только за последний год, что свидетельствует о высокой динамике нашего сотрудничества.

Последовательно увеличиваются и объемы взаимных инвестиций. В 2023 году российские компании инвестировали в Казахстан более 3 миллиардов долларов, Казахстан вложил в экономику России такую же сумму. Наши страны создают все необходимые условия для поддержки инвесторов, обеспечивая комфортную среду для ведения бизнеса.

Казахстан и Россия осуществляют масштабную совместную деятельность в энергетике, промышленности, транспортно-логистической сфере, сельском хозяйстве и во многих других отраслях. На сегодняшний день реализовано свыше 90 проектов на сумму более 18 миллиардов долларов, еще 49 перспективных проектов находятся на стадии исполнения.

В числе наиболее значимых можно отметить начало строительства трех ТЭЦ в Казахстане, модернизацию Экибастузской ГРЭС, а также масштабные инициативы по газификации ряда регионов нашей страны, наращиванию объемов транзита российских энергоресурсов в южном и восточном направлении.

Астана и Москва плодотворно работают в рамках Евразийского экономического союза, который сегодня стал важным механизмом интеграции на евразийском пространстве и обрел международный авторитет.

К слову, Договору о создании Евразийского экономического союза в этом году исполнилось десять лет. Как инициаторы и основатели данного объединения Казахстан и Россия с самого начала стремились последовательно укреплять всестороннее взаимодействие с целью повышения конкурентоспособности на глобальном уровне. За прошедшее время ЕАЭС доказал свою эффективность как одна из важнейших платформ, где успешно реализуется процесс интеграции экономической политики стран-участниц и развития взаимной торговли.

Государственный визит Президента России Владимира Владимировича Путина в Казахстан станет особо важным событием в истории казахстанско-российских отношений. Данный визит имеет высший межгосударственный статус, подчеркивая особое значение стратегического партнерства между нашими странами.

В ходе предстоящей встречи с Президентом России в Астане мы обсудим широкий круг вопросов, касающихся сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической, топливно-энергетической и научно-технической областях. Планируем также оговорить дальнейшее взаимодействие в рамках международных организаций и интеграционных структур, а также обменяться мнениями о мировой ситуации, которая, к сожалению, стала критической по своей напряженности.

Мы в Казахстане всегда помним, что наши страны объединяет самая протяженная в мире сухопутная граница. На наш взгляд, это граница вечной дружбы и подлинного добрососедства. Крайне важно и то, что в приграничных регионах с обеих сторон проживают около 32 миллионов человек. Регионы двух стран вносят значительную лепту в укрепление наших межгосударственных отношений. Поэтому важным пунктом программы визита станет совместное участие глав государств в работе XX Форума межрегионального сотрудничества.

Уверен, предстоящий визит придаст мощный импульс инвестиционному и торговому взаимодействию, будет способствовать запуску новых совместных проектов на благо граждан двух государств.

Наши страны готовятся достойно встретить 80-летний юбилей Великой Победы. Бережное отношение к общей истории проходит красной нитью через сотрудничество Казахстана и России.

В ХХ веке наши народы вместе прошли суровое испытание, разгромив фашизм в ходе самой страшной войны в истории человечества. Казахстанцы самоотверженно сражались на фронте. Казахстан стал надежным стратегическим тылом, обеспечивая армию необходимой военной продукцией и продовольствием. Сотни тысяч семей нашли приют на казахской земле во время эвакуации.

Слова "Никто не забыт, ничто не забыто" для казахстанцев не просто красивый лозунг, а емкое отражение вечной общенародной памяти о беспримерных подвигах участников войны и тружеников тыла.

Между нашими странами активно развиваются культурно-гуманитарные связи: регулярно проводятся дни культуры, фестивали, выставки, которые находят позитивный отклик у публики.

Минувший год прошел под эгидой масштабных "Русских сезонов" в нашей стране. В текущем году в Москве состоялись Дни культуры Астаны, центральным событием которых стала постановка оперы "Абай" на сцене Большого театра. Также пройдут выставки Казахстана в главных музеях России – Третьяковской галерее и Эрмитаже.

Участие Казахстана в "Играх будущего" в Казани и выступление российских атлетов на Всемирных играх кочевников в Астане подчеркивают актуальность новых форматов гуманитарного сотрудничества. Продолжая эту эстафету, Казахстан в 2026 году примет очередные "Игры будущего", инициатором которых стала Россия.

Наполняется новым содержанием сотрудничество в образовательной сфере. В наших планах – открытие российских школ в южных регионах нашей страны. В свою очередь рассчитываем на учреждение казахстанских школ в приграничных с Казахстаном городах России.

В настоящее время в российских учебных заведениях обучаются около 60 тысяч казахстанских студентов. Планируется открытие филиала Московского государственного института международных отношений в Астане и представительства Казахского национального университета им. аль-Фараби в Омске.

В Казахстане на языке Пушкина ведут обучение свыше 3500 школ, вещают телеканалы и радиостанции, выходят газеты и журналы, практически во всех регионах радуют своих зрителей русские драматические театры.

Наша страна стала инициатором создания Международной организации по русскому языку под эгидой СНГ. Организация будет заниматься развитием сотрудничества между странами Содружества по вопросам поддержки и продвижения русского языка. Убежден, это будет способствовать укреплению дружбы, добрососедства, межэтнического согласия, взаимопонимания и доверия между нашими народами.

Казахстан и Россия успешно взаимодействуют на международной арене, отстаивая идеи многополярности, мирного диалога, уважения суверенитета всех государств.

Позиции Казахстана и России созвучны по многим вопросам глобальной и региональной повестки. Данный факт находит отражение в координации наших усилий в рамках интеграционных объединений и многосторонних площадок, включая СНГ, ОДКБ, ШОС, СВМДА и другие.

В июле текущего года в Астане прошел саммит ШОС, по итогам которого была принята Декларация "О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие". Документ подчеркивает, что ШОС может способствовать созданию новой архитектуры единой и неделимой безопасности в Евразии.

Знаковым событием уходящего года стало прошедшее в октябре в Москве заседание Совета глав государств – участников СНГ, на котором страны Содружества подтвердили приверженность развитию взаимовыгодного многопланового сотрудничества.

В этом году Казахстан председательствует в Организации Договора о коллективной безопасности. Предстоящий саммит в Астане станет важным событием в деле укрепления региональной безопасности и стабильности. Наша страна нацелена на всестороннюю поддержку совместных усилий, направленных на мирное обеспечение коллективной безопасности и поддержание дружественных связей между государствами-участниками.

Хотелось бы также отметить впечатляющие результаты исторического саммита БРИКС в Казани. Данный форум стал возможным благодаря личным усилиям и авторитету Владимира Владимировича Путина, эффективному председательству России в этом объединении, представляющем интересы более 45 процентов населения планеты.

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Подводя итог, можно с уверенностью констатировать, что текущий год стал весьма продуктивным в нашем двустороннем взаимодействии. При этом мы имеем большой задел на 2025 год, в течение которого предстоит реализовать большое количество совместных инициатив и проектов. Уверен, все они принесут ощутимую пользу гражданам обеих стран.

Казахстан и Россия выстроили поистине дружественные и, самое главное, доверительные отношения, основанные на добрососедстве и союзничестве. Считаю, что вместе мы способны воплотить в жизнь самые смелые замыслы, отвечающие нашим коренным интересам. Что касается нашей страны, то мы были и остаемся надежным стратегическим партнером и союзником России в этот наполненный конфликтами и катаклизмами сложный период истории".

Напомним, по приглашению Касым-Жомарта Токаева 27 ноября в Казахстан с государственным визитом прибудет президент России Владимир Путин. В рамках визита состоятся переговоры на высшем уровне. Главы государств примут участие в режиме видеоконференции в XX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

28 ноября под председательством Токаева пройдет очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. Делегации стран-участниц обсудят актуальные вопросы региональной и международной безопасности. По итогам заседания будет принят ряд документов.