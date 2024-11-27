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27.11.2024, 09:31

С 1 января 2025 года введут запрет на вывоз бензина и дизеля из Казахстана за пределы ЕАЭС

Новости Казахстана 0 357

Министерство энергетики подготовило проект соответствующих дополнений в совместный приказ Министерства энергетики, КНБ, МВД и Министерства финансов от 8 октября 2024 года "О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz

В тексте говорится:

Ввести с 1 января 2025 года сроком на шесть месяцев запрет на вывоз с территории РК за пределы таможенной территории ЕАЭС легких дистиллятов, авиакеросинов и дизельного топлива, газойлей, толуола, ксилола, битума нефтяного.

Исключение составляют:

  • вывоз в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств,
  • вывоз авиационного топлива для проведения научно-исследовательских работ по подбору присадок, квалификационных и лабораторных испытаний образцов,
  • а также отдельные виды нефтепродуктов, вывозимые в рамках гуманитарной помощи по решению правительства РК.

В Министерстве энергетики пояснили, что на текущий момент в стране отмечается нехарактерное увеличение потребления бензина марки АИ-92 и дизтоплива и соответствующее уменьшение остатков.

Так, по информации правоохранителей, ежемесячные объемы "серого" экспорта и перетоков ГСМ под видом "товаров прикрытия" достигают от 10 до 45 тыс. тонн, что связано с разницей в ценах – в Казахстане цены на ГСМ ниже, чем в сопредельных странах на 17–166%.

В результате за 10 месяцев 2024 года запасы автобензинов снизились с 453 до 295 тыс. тонн и дизтоплива с 554 до 279 тыс. тонн.

В связи с этим требуется усилить контроль за вывозом нефтепродуктов, в том числе за пределы ЕАЭС.

Запрет на вывоз нефтепродуктов за пределы ЕАЭС позволит:

  • загрузить недействующие мощности казахстанских НПЗ за счет переработки полуфабрикатов и, соответственно, снизить дефицит ГСМ в стране;
  • выполнить условия беспошлинных поставок и исключить реэкспорт импортных нефтепродуктов.

Разработчики утверждают, что на реализацию проекта не потребуется выделение дополнительных средств из государственного бюджета. Принятие проекта не повлечет отрицательных социально-экономических, правовых и иных последствий. Вводимые меры направлены на обеспечение национальной безопасности и потребностей внутреннего рынка.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 10 декабря 2024 года.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
А нефть пожалуйста, вывозите без ограничений. Это же тупизм полнейший. Давно бы уже построили дополнительно 2-3 нефтеперерабатывающих завода и ничего бы этого не было. Но там небожители этого делать не хотят, надо постоянно будоражить народ.
27.11.2024, 05:20
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