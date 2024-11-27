Путин рассказал о перспективах новых масштабных проектов с Казахстаном

Президент России Владимир Путин в преддверии визита в Астану написал для "Казахстанской правды" статью об отношениях России с Казахстаном, в которой высказался о перспективах сотрудничества двух стран, передает NUR.KZ
"В республике действует более 23 тысяч предприятий с российским участием. Компании наших стран осуществляют целый ряд крупных совместных проектов в области промышленной кооперации и высоких технологий, налаживают новые производства полного индустриального цикла, что способствует комплексной модернизации экономик и укреплению технологического суверенитета России и Казахстана", – написал глава РФ.
Он отметил, что столь же конструктивно наши страны сотрудничают в нефтегазовом секторе.
"Благодаря деятельности Каспийского трубопроводного консорциума через территорию России и российскую портовую инфраструктуру на Черном море осуществляется более 80 процентов экспорта казахстанской нефти на зарубежные рынки. Энергетические компании наших стран сообща осваивают углеводородные месторождения, занимаются переработкой энергоресурсов, расширением трубопроводной системы.
Практическое содействие реализации в Казахстане проектов в области ядерно-топливного цикла и развитию урановой отрасли оказывает "Росатом". Российская Госкорпорация, располагающая уникальными, зачастую не имеющими мировых аналогов компетенциями и техническими решениями, готова к новым масштабным проектам с казахстанской стороной", – говорится в статье российского президента.
Хорошие перспективы, по словам Путина, открываются и для сотрудничества в сфере альтернативной и "чистой" энергетики, по вопросам охраны окружающей среды и борьбы с изменением климата.
"Целый ряд многообещающих отраслевых проектов и инициатив имеется и по другим направлениям экономического взаимодействия. Упомяну, в частности, ведущуюся работу по расширению проходящей по территории Казахстана восточной "ветки" международного транспортного коридора Север – Юг и по созданию на космодроме "Байконур" космического ракетного комплекса "Байтерек" с использованием российской ракеты-носителя "Союз-5", – отметил Путин.
Он добавил, что заметный вклад в укрепление взаимовыгодной кооперации вносят регионы наших стран.
"Почти все субъекты Российской Федерации наладили прямые связи с партнерами из Казахстана, совместно реализуют проекты в энергетике, промышленности, транспорте, в сфере высоких технологий.
В эти дни в Уфе проходит юбилейный, 20-й Форум межрегионального сотрудничества, который по традиции собрал руководителей органов власти, законодателей, представителей министерств и ведомств, бизнеса, научных и общественных кругов, то есть всех тех, кто занимается прикладными вопросами развития двусторонних отношений. Мы с Касым-Жомартом Кемелевичем планируем обратиться к участникам форума по видеосвязи.
Кроме того, подготовлена масштабная Программа межрегионального и приграничного взаимодействия. Она включает порядка 150 совместных мероприятий и проектов, нацеленных на создание благоприятных условий для дальнейшего поступательного социально-экономического роста регионов России и Казахстана, для повышения качества жизни людей", – заключил российский президент.
Напомним, в своей статье глава Российской Федерации также выразил признательность руководству Казахстана и лично Касым-Жомарту Токаеву.
Прочитать полностью статью Владимира Путина можно здесь.
Добавим, визит Владимира Путина в Астану запланирован на сегодня, 27 ноября. А 28 ноября в столице Казахстан пройдет саммит ОДКБ, в котором примут участие оба президента.
В преддверии визита Путина в Казахстан президент РК Касым-Жомарт Токаев написал статью для российского издания. В ней Токаев рассказал о личных взаимоотношениях с Путиным, анонсировал открытие представительства КазНУ им. аль-Фараби в Омске, а также поделился, о чем планирует поговорить с российским коллегой в Астане.
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