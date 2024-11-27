Россия построит ТЭЦ в казахстанских городах: законопроект поступил в Мажилис

Депутаты Мажилиса приняли в работу законопроект по вопросам ратификации соглашения между правительством Казахстана и правительством России о проектах строительства угольных теплоэлектроцентралей в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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Как сообщил депутат Мажилиса Едил Жанбыршин, рассматриваемое соглашение направлено на осуществление сотрудничества между правительствами Казахстана и России по реализации проекта строительства угольных теплоэлектроцентралей в городах Кокшетау, Семей, Усть-Каменогорск.

"Соглашение определяет усилия выполнения работ по проектированию, изготовлению, поставке оборудования, строительства и ввода в эксплуатацию новых теплоэлектроцентралей, а также механизма льготного финансирования на представление казахстанской стороне российского государственного экспертного кредита", - сказал Жанбыршин на пленарном заседании Мажилиса.

Комитет по вопросам экологии и природопользованию, который возглавляет мажилисмен, подготовит заключение к законопроекту. Депутаты проголосовали за принятие документа в работу.