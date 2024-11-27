Кому из казахстанцев выплатят по 208 тысяч тенге

Почти 13 тысячам казахстанцев назначена специальная социальная выплата для лиц, длительное время проработавших во вредных условиях труда, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Минтруда РК.

Фото: ИА «NewTimes.kz»

«За назначением спецсоцвыплаты из 2 источников (республиканский бюджет и Единый накопительный пенсионный фонд) обратились 3 151 человек, из них назначено 3 037 получателям. За назначением из 4 источников (республиканский бюджет, Единый накопительный пенсионный фонд, работодатель и компания по страхованию жизни) обратились 10 522 человека, из них назначено 9 798 получателям. Кроме того, 351 гражданин ожидает заключения договора предпенсионного аннуитета со страховой компанией, и еще 119 граждан не ответили на СМС-сообщение. 368 обратившимся за ССВ отказано в ее назначении в связи с несоответствием обязательным условиям», — сообщили в ведомстве.

В разрезе регионов наибольшее количество обратившихся за назначением спецсоцвыплаты зарегистрировано в:

Карагандинской (2 источника – 538 чел., 4 источника – 1 835 чел.);

Костанайской (2 источника – 340 чел., 4 источника – 1 151 чел.);

Восточно-Казахстанской (2 источника – 283 чел., 4 источника – 1 173 чел.) областях.

Как сообщалось ранее, с 1 января 2024 года в Казахстане внедрена специальная социальная выплата для людей, длительное время проработавших во вредных условиях труда.

В Минтруда отметили, что обязательными условиями для назначения ССВ являются достижение 55-летнего возраста и наличие профессиональных пенсионных отчислений в Единый накопительный пенсионный фонд (далее – ЕНПФ) не менее 7 лет. Выплата осуществляется до пенсионного возраста. Для получения спецсоцвыплаты нужно уйти с работы с вредными условиями труда. Работники могут перевестись на легкую работу, тогда они будут получать зарплату и выплату, или выйти на отдых и получать спецсоцвыплату до назначения пенсии.

С учетом обязательных условий для назначения ССВ, по данным ЕНПФ, претендовать на нее в 2024 году могут более 37 тысяч работников, средний размер выплаты в целом составляет более 208 тысяч тенге. Размер выплаты для каждого работника зависит от накоплений в ЕНПФ.

Согласно Социальному кодексу, работодатели перечисляют обязательные профессиональные пенсионные взносы за работников, профессии и виды деятельности которых включены в Перечень производств, работ, профессий работников, занятых на работах с вредными условиями труда, насчитывающий более 2,3 тысяч позиций. Таким образом, спецсоцвыплата полагается казахстанцам, работающим в 17 отраслях экономики, в том числе в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности и других.