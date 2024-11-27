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27.11.2024, 11:06

Кому из казахстанцев выплатят по 208 тысяч тенге

Новости Казахстана 0 78 414

Почти 13 тысячам казахстанцев назначена специальная социальная выплата для лиц, длительное время проработавших во вредных условиях труда, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Минтруда РК.

Фото: ИА «NewTimes.kz»
Фото: ИА «NewTimes.kz»

«За назначением спецсоцвыплаты из 2 источников (республиканский бюджет и Единый накопительный пенсионный фонд) обратились 3 151 человек, из них назначено 3 037 получателям.

 

За назначением из 4 источников (республиканский бюджет, Единый накопительный пенсионный фонд, работодатель и компания по страхованию жизни) обратились 10 522 человека, из них назначено 9 798 получателям.

 

Кроме того, 351 гражданин ожидает заключения договора предпенсионного аннуитета со страховой компанией, и еще 119 граждан не ответили на СМС-сообщение. 368 обратившимся за ССВ отказано в ее назначении в связи с несоответствием обязательным условиям», — сообщили в ведомстве.

В разрезе регионов наибольшее количество обратившихся за назначением спецсоцвыплаты зарегистрировано в:

  • Карагандинской (2 источника – 538 чел., 4 источника – 1 835 чел.);
  • Костанайской (2 источника – 340 чел., 4 источника – 1 151 чел.);
  • Восточно-Казахстанской (2 источника – 283 чел., 4 источника – 1 173 чел.) областях.

Как сообщалось ранее, с 1 января 2024 года в Казахстане внедрена специальная социальная выплата для людей, длительное время проработавших во вредных условиях труда.

В Минтруда отметили, что обязательными условиями для назначения ССВ являются достижение 55-летнего возраста и наличие профессиональных пенсионных отчислений в Единый накопительный пенсионный фонд (далее – ЕНПФ) не менее 7 лет. Выплата осуществляется до пенсионного возраста. Для получения спецсоцвыплаты нужно уйти с работы с вредными условиями труда. Работники могут перевестись на легкую работу, тогда они будут получать зарплату и выплату, или выйти на отдых и получать спецсоцвыплату до назначения пенсии.

С учетом обязательных условий для назначения ССВ, по данным ЕНПФ, претендовать на нее в 2024 году могут более 37 тысяч работников, средний размер выплаты в целом составляет более 208 тысяч тенге. Размер выплаты для каждого работника зависит от накоплений в ЕНПФ.

Согласно Социальному кодексу, работодатели перечисляют обязательные профессиональные пенсионные взносы за работников, профессии и виды деятельности которых включены в Перечень производств, работ, профессий работников, занятых на работах с вредными условиями труда, насчитывающий более 2,3 тысяч позиций. Таким образом, спецсоцвыплата полагается казахстанцам, работающим в 17 отраслях экономики, в том числе в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности и других.

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