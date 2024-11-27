В Казахстане вырос спрос на рубли

По данным Нацбанка, в октябре обменники страны продали инвалюту на 197,3 млрд тенге. Это на 9,04% меньше, чем в начале текущего года.

Основной объем продаж приходится на доллары – 170,1 млрд тенге (-10,5% в сравнении с январем). Традиционно больше всего американской валюты купили в Шымкенте, Алматы и Астане.

Также снизился спрос на евро: с 21,6 млрд тенге почти до 18 млрд тенге (-16,7%).

Между тем существенно возрос интерес населения к российской валюте. Если в январе обменники реализовали рубли на 4,8 млрд тенге, то в октябре – на 8,8 млрд тенге. Рост – в 1,8 раза.

В разрезе регионов рубли активно скупали в ЗКО – около 1,5 млрд тенге, ВКО – 1,05 млрд тенге, и в Карагандинской области – 833,9 млн тенге.

Спрос увеличился и на китайскую валюту. В прошлом месяце население приобрело юани на сумму 153,8 млн тенге (+2,3 раза).