В Казахстане вырос спрос на рубли

На востоке и западе Казахстана активно скупали российскую валюту, передает LS.
По данным Нацбанка, в октябре обменники страны продали инвалюту на 197,3 млрд тенге. Это на 9,04% меньше, чем в начале текущего года.
Основной объем продаж приходится на доллары – 170,1 млрд тенге (-10,5% в сравнении с январем). Традиционно больше всего американской валюты купили в Шымкенте, Алматы и Астане.
Также снизился спрос на евро: с 21,6 млрд тенге почти до 18 млрд тенге (-16,7%).
Между тем существенно возрос интерес населения к российской валюте. Если в январе обменники реализовали рубли на 4,8 млрд тенге, то в октябре – на 8,8 млрд тенге. Рост – в 1,8 раза.
В разрезе регионов рубли активно скупали в ЗКО – около 1,5 млрд тенге, ВКО – 1,05 млрд тенге, и в Карагандинской области – 833,9 млн тенге.
Спрос увеличился и на китайскую валюту. В прошлом месяце население приобрело юани на сумму 153,8 млн тенге (+2,3 раза).
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