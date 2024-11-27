18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
499.51
525.83
4.62
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
27.11.2024, 13:14

Мажилисмен возмутился заявлением Нацбанка о курсе доллара как о “простой цифре“

Новости Казахстана 0 447

Депутат Мажилиса Елнур Бейсембаев на заседании палаты раскритиковал финансово-экономический блок правительства, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Мажилисмен возмутился тем, что в Нацбанке стремительный рост доллара назвали "просто цифрой".

"Недавнее заявление ряда чиновников о том, что курс доллара к тенге - это "просто цифра", игнорирует будущие финансовые последствия для граждан. Мы должны понимать, что число малообеспеченных людей, живущих от зарплаты до зарплаты, в тысячу раз больше, чем экспортеров, которым выгоден высокий курс на доллар. Встает закономерный вопрос: на чьей стороне правительство? На стороне простых людей или на стороне олигархов?" - задался вопросом Бейсембаев на пленарном заседании Мажилиса.

Депутат также высказал недовольство по поводу большого количества займов.

"Почти треть наших расходов покрывается за счет заимствований. Расходы на обслуживание государственных и правительственных займов за три года превысят 6 триллионов тенге. При этом большая часть займов проводится через квазигоссектор, в обход Парламента. В текущем году внешний долг превысил 166 миллиардов долларов, увеличившись с начала года на 3 миллиарда долларов. То есть внешний долг равняется 4 годовым бюджетам нашей страны", - констатировал Елнур Бейсембаев.

Парламентарий также обратил внимание на то, что правительство не предпринимает серьезных усилий по поиску новых источников доходов.

"Это происходит потому, что всегда есть вариант взять деньги в долг из Нацфонда. Это ставит под сомнение способность правительства обеспечить долгосрочную стабильность экономики и подрывает доверие к проводимой бюджетной политике", - добавил он.

 

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Водителя арестовали и лишили прав за стикер на госномерахНовости Казахстана
07.11.2024, 11:45 0
Рубли и российские флаги в Байконуре расстроили казахстанцевНовости Казахстана
30.10.2024, 12:12 0
"Успейте снять наличные с карт" - в Нацбанке Казахстана пояснили рассылкуНовости Актау
07.11.2024, 16:03 0
Кому из казахстанцев выплатят по 208 тысяч тенгеНовости Казахстана
27.11.2024, 11:06 0
Киркоров раскрыл свою настоящую фамилию и национальностьНовости Мира
04.11.2024, 19:52 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...