Мажилисмен возмутился заявлением Нацбанка о курсе доллара как о “простой цифре“

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Мажилисмен возмутился тем, что в Нацбанке стремительный рост доллара назвали "просто цифрой".

"Недавнее заявление ряда чиновников о том, что курс доллара к тенге - это "просто цифра", игнорирует будущие финансовые последствия для граждан. Мы должны понимать, что число малообеспеченных людей, живущих от зарплаты до зарплаты, в тысячу раз больше, чем экспортеров, которым выгоден высокий курс на доллар. Встает закономерный вопрос: на чьей стороне правительство? На стороне простых людей или на стороне олигархов?" - задался вопросом Бейсембаев на пленарном заседании Мажилиса.

Депутат также высказал недовольство по поводу большого количества займов.

"Почти треть наших расходов покрывается за счет заимствований. Расходы на обслуживание государственных и правительственных займов за три года превысят 6 триллионов тенге. При этом большая часть займов проводится через квазигоссектор, в обход Парламента. В текущем году внешний долг превысил 166 миллиардов долларов, увеличившись с начала года на 3 миллиарда долларов. То есть внешний долг равняется 4 годовым бюджетам нашей страны", - констатировал Елнур Бейсембаев.

Парламентарий также обратил внимание на то, что правительство не предпринимает серьезных усилий по поиску новых источников доходов.