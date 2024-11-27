Пенсия увеличится на 8,5% в Казахстане

Ежегодно в Казахстане за изменениями пенсионных выплат следят миллионы человек, ведь для некоторых это единственный источник дохода. Особенно в условиях растущих цен на продукты питания и коммунальные услуги, ожидаемое повышение – не просто цифра, а залог уверенности в завтрашнем дне. Подробнее о том, насколько вырастет пенсия и кого коснутся изменения, читайте в материале inbusiness.kz .

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С вопросом об индексации пенсии inbusiness.kz обратился в министерство труда и социальной защиты. Согласно ответу ведомства, с 1 января 2025 года выплаты для пожилых казахстанцев увеличатся на 8,5%, с опережением уровня инфляции на 2%.

"Размеры базовой пенсии будут повышены в связи с изменением величины прожиточного минимума. После повышения в 2025 году минимальный размер совокупной пенсии составит 95 131 тенге. В том числе минимальная солидарная пенсия – 62 771 тенге, базовая пенсия – 32 360 тенге", – пояснили в министерстве.

Повышение пенсии коснется всех 2,4 млн пенсионеров.

В минтруда напомнили, что в Казахстане, начиная с 2023 года и в течение следующих пяти лет, размер базовой пенсии будет ежегодно поэтапно повышаться. Так, с начала 2025 года минимальная базовая пенсия будет увеличена с 60% до 65% от величины прожиточного минимума, максимальная – со 100% до 105%.

На выплату пенсий в 2025 году из республиканского бюджета выделено 4 231,3 млрд тенге. Из них:

2 867,7 млрд тенге – на пенсионные выплаты по возрасту и за выслугу;

1 363,6 млрд тенге – на базовую пенсию.

К слову, в Казахстане женщины, воспитывающие пять и более детей до восьмилетнего возраста, а также жители, проживавшие в зонах чрезвычайного и максимального радиационного риска (с 1949 по 1963 годы), имеют право на досрочный выход на пенсию.

Напомним, в октябре 2024 года инфляция ускорилась до 0,9%. Цены выросли не только на коммунальные услуги, но и на жизненно важные для общества продукты питания, такие как соль, яйца и подсолнечное масло. Самая высокая инфляция была зафиксирована в Алматы.

Судя по этим показателям и сравнивая их с минимальной пенсией, можно прийти к выводу, что повышение пенсионных выплат в 2025 году позволит компенсировать рост расходов на жизнь. Однако для этого важно быть здоровыми, экономно планировать бюджет.