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27.11.2024, 15:42

Южная Корея начнет принимать казахстанцев на работу - соглашение готово

Новости Казахстана 0 723

Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова рассказала, когда казахстанцы смогут легально ездить на работу в Южную Корею, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото:depositphotos.com / VictorJiang
Фото:depositphotos.com / VictorJiang

По ее словам, в октябре Министерство иностранных дел Казахстана провело переговоры с Министерством труда Южной Кореи.

"Там просто поменялось руководство Минтруда и немного затянулся процесс согласования нашего соглашения. Оно разработано и направлено уже на обсуждение и согласование в Южную Корею", - рассказала Жакупова в кулуарах Мажилиса.

Как отметила министр, принятие соглашения можно ожидать до конца этого года.

"И тогда казахстанцы смогут ездить туда на работу?" - спросили журналисты.

"Обязательно", - ответила министр труда.

Легальный заработок для казахстанцев в Южной Корее

Отметим, что заработки в Южной Корее уже несколько лет остаются привлекательными для казахстанцев. В феврале 2023 года МИД сообщал, что в этой стране остается около 7-8 тысяч нелегально работающих наших соотечественников. Мы побеседовали с казахстанцами, работающими в Корее, и узнали об особенностях рабочего графика и о том, сколько им необходимо работать, чтобы получать миллион тенге и более.

В январе этого года сообщалось, что Южная Корея будет принимать казахстанцев на работу по официальной системе (Employment Permit System). Переговоры об этом проводили представители Министерства труда и социальной защиты населения и Министерства труда и занятости Кореи.

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