Кто из казахстанских учеников обязан будет ходить летом в школу

Министр просвещения Гани Бейсембаев в кулуарах Мажилиса 27 ноября 2024 года рассказал, кто из учеников обязан будет летом пройти повторный курс в школе, сообщает Zakon.kz.

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Глава Минпросвещения указал на важность качества образования.

"Если ребенок недополучает знания по определенным причинам, задача организации образования – восполнить эти пробелы летней школой или другими методами. Восполнение знаний детей – это обязательно. Но повального не будет. Только тем, кто имеет определенные пробелы в знаниях. Они обязаны, но это могут быть единичные случаи", – добавил Гани Бейсембаев.

Ранее глава Минпросвещения прокомментировал практику сокращения уроков в школах страны. Таким образом, по его словам, на местах решают проблему позднего возвращения школьников домой, так как на фоне перевода часов стало рано темнеть.