Двойная жизнь: казахстанский актер оказался наркозакладчиком

Министерство внутренних дел активно борется с наркопреступностью и недавно задержала жителя Кокшетау, подозреваемого в продаже наркотиков без контакта с покупателями, передает Almaty.tv со ссылкой на Polisia.kz .

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Министерство внутренних дел активно борется с наркопреступностью и недавно задержала жителя Кокшетау, подозреваемого в продаже наркотиков без контакта с покупателями, передает Almaty.tv со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе обыска его арендованной квартиры полиция обнаружила электронные весы, оборудование для фасовки и синтетические наркотики, такие как мефедрон и alfa-PVP, общим весом 1,5 кг.

Анализ телефона задержанного выявил координаты мест тайников с наркотиками, что подтверждает масштаб его преступной деятельности. Как оказалось, подозреваемый планировал реализовать около 4500 доз наркотиков.

Помимо своей незаконной деятельности, задержанный также занимался актерским искусством, участвуя в эпизодических ролях казахстанских сериалов.

Он полностью признал свою вину и был помещен в изолятор временного содержания. Досудебное расследование продолжается.