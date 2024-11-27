Президент России Владимир Путин прилетел в Астану, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение Акорды.

Фото пресс-службы Акорды

Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту президента Российской Федерации Владимира Путина, прибывшего в Казахстан с государственным визитом.

Фото пресс-службы Акорды

Фото пресс-службы Акорды

В воздушной гавани в честь высокого гостя был выстроен почетный караул. В знак искренней дружбы между народами Казахстана и России дети с флажками двух стран приветствовали президента Владимира Путина и членов официальной делегации, а также прочитали стихи.

Фото пресс-службы Акорды

Фото пресс-службы Акорды

Затем профессиональная художница Асель Сабыржанқызы (Ассоль) представила главам государств свою картину, которую она начала рисовать с момента вылета Владимира Путина в Астану. Она предложила главам государств принять участие в написании полотна. Картина будет передана в подарок российскому президенту по завершении его визита.

Фото пресс-службы Акорды

Фото пресс-службы Акорды

Ранее сообщалось, что 27 ноября по приглашению Президента Казахстана в Астану с государственным визитом прибудет президент России Владимир Путин.

В рамках визита состоятся переговоры на высшем уровне. Главы государств примут участие в режиме видеоконференции в XX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

28 ноября в Астане под председательством Касым-Жомарта Токаева пройдет очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. Делегации стран-участниц обсудят актуальные вопросы региональной и международной безопасности. По итогам заседания будет принят ряд документов.

В преддверии госвизита Путина в Казахстан российский журналист Марина Ким со съемочной группой отправилась в тур по трем казахстанским городам в рамках проекта "Новый мир". За три дня она посетила Астану, Караганду и Алматы, чтобы показать, как развивается современный Казахстан. В 32-минутном фильме автор акцентирует внимание на ключевых достижениях страны за последние 10 лет и рассказывает о рывке страны в сферах финтеха, IT и креативной индустрии. Подробности здесь.