Почему казахстанцам массово блокируют банковские счета

Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова

Журналисты поинтересовались у министра финансов, с чем связан арест счетов казахстанцев. По их словам, сейчас люди массово жалуются по этому поводу в соцсетях.

"Повальный арест счетов, наверное, связан с тем, что у нас сейчас идет отчетный период по итогам третьего квартала, они должны были сдать декларацию до 15 ноября и уплатить налоги до 25 ноября. После этой даты при неуплате, конечно, идет арест счетов. Но у нас по налогам есть определенные моменты, мы не закрываем счет. Основное закрытие счетом идет по неуплате за медстрахование и социальные платежи", – пояснил Мади Такиев.

По его словам, с принятием нового Налогового кодекса этот вопрос отрегулируется за счет того, что будет поднят порог задолженности по соцплатежам с нынешних 0 тенге до 6 МРП. В итоге, по словам министра, за долги до этой суммы счета блокироваться не будут.

17 сентября 2024 года вице-министр финансов Ержан Биржанов сообщил, что сегодня меры принудительного взымания по социальным платежам – медстрахование, соцстрахование, пенсионные отчисления – уже работают, если задолженность составляет более одного тенге.