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27.11.2024, 18:42

“Любой казахстанец может проснуться с неожиданным кредитом“ - депутат

Новости Казахстана 0 567

Депутат Мажилиса Амерхан Рахимжанов затронул наболевшую тему кибермошенничества. В частности, он заявил, что "любой казахстанец может проснуться утром с неожиданным кредитом", передает корреспондент Tengrinews.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Свой депутатский запрос мажилисмен направил премьер-министру Олжасу Бектенову, поскольку, как подчеркнул Рахимжанов, "после полученных ответов от госорганов и после встреч с жертвами мошенников вопрос обрел новые очертания".

"Только по карагандинскому региону к нам обратились 290 пострадавших, на которых навесили кредиты на сумму 1 миллиард 618 миллионов 290 тенге", - заявил депутат.

По данным мажилисмена, сегодня в пункте 15 статьи 34 закона "О банках и банковской деятельности" есть прямая императивная норма, по которой, если лицо официально признано потерпевшим, банк обязан:

  • в течение трех календарных дней приостановить взыскание задолженности и претензионно-исковую работу по такому банковскому займу;
  • приостановить начисление вознаграждения и (или) неустойки;
  • не позднее десяти рабочих дней с даты получения вступившего в законную силу судебного акта, в котором установлен факт оформления банковского займа мошенническим способом без участия клиента, принимает решение о списании задолженности клиента по банковскому займу, а также меры по возврату клиенту ранее удержанных (уплаченных) сумм по данному займу.

"Формулировка "без участия клиента" слишком размыта. Ведь даже если этот клиент держал в это время в руках свой сотовый телефон, это можно квалифицировать как участие. Если он был ввергнут в заблуждение и продиктовал четырехзначный код, это тоже можно отнести к категории, якобы он участвовал в оформлении займа. Возможно, именно поэтому сегодня данная норма оказалась нерабочей. Необходимо внести в гражданско-процессуальный кодекс норму, чтобы у суда было основание для оставления без рассмотрения иска от банков при наличии судебного решения о факте получения займа мошенническим способом", - предложил Рахимжанов в своем запросе.

Также, по его словам, существует ряд нарушений законодательства, которые игнорируются сторонами и влекут увеличение случаев кибермошенничества. В частности, законом о связи запрещено оказание услуг телекоммуникационной связи операторами при отсутствии регистрации. Эта ответственность уже есть, но, как отметил мажилисмен, норма не работает. Также Рахимжанов заявил, что у сотрудников полиции нет алгоритма расследования дел по кибермошенничеству.

"Ни в одном территориальном управлении полиции нет специалистов информационной безопасности. Ко мне обратилась группа из 350 жертв кибермошенничества, ни разу телефоны потерпевших не отправлялись на экспертизу. Она должна производиться сотрудниками МВД. По факту юристы и адвокаты занимаются непрофильными им функциями, они уже умеют расшифровывать логи и доказывать в ходе судебных заседаний, что SMS пострадавшим доставлены не были, их перехватили третьи лица. Пострадавшие сделку не совершали.

 

Агентством по регулированию и развитию финансового рынка необходимо добиваться исполнения законами вышеуказанного пункта 15 статьи 34 закона "О банках и банковской деятельности" и проводить анализ по ее исполнению", - отметил депутат.

Еще одна проблема, по словам мажилисмена, заключается в том, что при скачивании приложений банка все клиенты автоматически дают согласие на выпуск ЭЦП. При этом данная подпись находится у банка, который теоретически может подписать за клиента все что угодно. Доказать, что сам клиент в этом не участвовал, практически невозможно.

"По этому четырехзначному коду в том числе привязываются доверенные номера, это не запрещено законом. Хотя банк должен направлять коды только на номер, зарегистрированный за заемщиком. Поэтому любой казахстанец может утром проснуться с неожиданным кредитом. У банков необходимо забрать право выпускать ЭЦП. В противном случае не соблюдается принцип равенства сторон договора", - добавил Амерхан Рахимжанов.

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