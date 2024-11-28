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27.11.2024, 21:49

За массовый отток кадров предлагают увольнять руководителя госструктуры

Новости Казахстана 0 1 124

В Казахстане предложили наказывать руководителей крупных госорганизаций за массовые увольнения, передает LS.

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

По словам мажилисмена Нургуль Тау, дефицит кадров в Казахстане – это одна из самых острых проблем.

"К 2030 году потребность в специалистах может достигать 1,8 млн человек. Как в таком случае понять массовые увольнения работников? Этот вопрос обсуждается в новостях, работники, оказавшиеся в такой ситуации, обращаются с просьбой о защите их прав в социальных сетях. Но компетентные органы бездействуют. Для урегулирования таких проблем предлагаем в крупных организациях закрепить за первым руководителем адмответственность в случае увольнения более 30% подчиненных работников за год, а также уволить руководителя с должности в случае ухода с работы 50% персонала", – предложила она.

Кроме того, депутат считает, что Минтруда должно вести учет случаев массовых увольнений. А также разработать и внедрить эффективные методы проведения проверок.

"Дело в том, что в настоящее время не ведется учет, не проводятся результативные проверки. Руководителю следует предусмотреть ответственность за необоснованный отказ или прекращение заключения трудового договора с работником, достигшим пенсионного возраста. В стране необходимо совершенствовать профсоюзную деятельность. Министерству труда необходимо внедрить в законодательство соответствующие механизмы", – высказала рекомендации Тау.

Она привела примеры, когда за один год в городской клинической больнице №1 Алматы уволились 398 человек, в поликлинике №10 – 121, а в №30 – 90 человек. Аналогичная ситуация и в Кокшетауской многопрофильной областной детской больнице – 153 сотрудника.

"Во всех случаях это связано с давлением со стороны нового руководителя. Мы видим, что эффективный способ оставить без работы – оказать давление. В результате анонимного опроса установлено, что 46% уволенных вроде бы по собственному желанию сотрудников были вынуждены это сделать. Такая практика распространена в государственной и бюджетной сферах, таких как здравоохранение, образование", – уточнила депутат.

Подводя итог, она добавила, что квалифицированный руководитель, независимо от места назначения, найдет путь к каждому подчиненному и выполнит работу продуктивно.

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