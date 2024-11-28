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28.11.2024, 07:45

“До 25 лет или пожизненное“. В Уголовный кодекс Казахстана вводят новую статью

Новости Казахстана 0 345

Сегодня депутаты Мажилиса приняли во втором чтении законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров", передает корреспондент Tengrinews.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Как сообщил мажилисмен Дмитрий Колода, в целях усиления ответственности за распространение наркотиков статья 301 Уголовного кодекса дополнена санкцией в виде конфискации имущества. Также уголовная ответственность предусмотрена за незаконный оборот сильнодействующих веществ, нарушение правил обращения с ними и их хищение. Кроме этого, приняты поправки, предусматривающие ответственность за незаконный оборот прекурсоров, а также ответственность за нарушение правил обращения с ними с введением дополнительных квалифицирующих признаков, в том числе касающихся инструментов, оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ.

"Внесены изменения в Кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения", касающиеся лиц, которые прошли принудительное лечение, в связи с употреблением наркотиков. Такие лица после выписки из клиники подлежат учету и будут обязаны проходить в ней поддерживающее лечение", - рассказал Колода на пленарном заседании мажилиса.

Кроме того, инициированы поправки о разграничении ответственности между производством наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и их сбытом.

"Предлагается незаконные изготовление, переработку, производство в целях сбыта наркотических средств выделить в отдельную новую статью 297-1, за которые предусмотрена ответственность в виде лишения свободы от 15 до 25 лет либо пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. За незаконные изготовление, переработку, производство в целях сбыта, совершенные должностным лицом с использованием служебного положения, предлагается усилить ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества", - отметил депутат.

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