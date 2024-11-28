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28.11.2024, 09:00

2 триллиона тенге изымут из Нацфонда - что будет с выплатами для детей

Новости Казахстана 0 356

В Министерстве финансов рассказали, изменится ли объем выплат для казахстанских детей в рамках программы "Нацфонд – детям" в связи с планируемыми изъятиями из Национального фонда, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Как сообщили в ведомстве в ответ на официальный запрос редакции Tengrinews.kz, ежегодный расчет усредненного инвестиционного дохода Нацфонда производится на основе среднегодовой доходности его валютных активов за последние 18 лет, умноженной на среднемесячную рыночную стоимость чистых валютных активов.

На текущий момент 50 процентов от инвестиционного дохода фонда направляется на выплаты детям, являющимся гражданами Казахстана.

"В то же время привлекаемая дополнительная сумма (2 триллиона тенге) из Нацфонда в республиканский бюджет в виде целевого трансферта составляет не более 3,34 процента от всех активов Нацфонда", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как заверили в министерстве, данная сумма незначительная и мало повлияет на инвестиционный доход Нацфонда.

Также там сообщили, что с 2022 года Нацбанк перешел от консервативного к сбалансированному распределению активов Нацфонда. На данный момент структура инвестиций фонда выглядит следующим образом:

  • 60 процентов – облигации;
  • 30 процентов – акции;
  • 5 процентов – золото;
  • 5 процентов – альтернативные инструменты.

"Эта стратегия позволила значительно увеличить доходность Нацфонда. Например, в 2023 году инвестиционный доход составил 11,38 процента (или 6,2 миллиарда долларов), что выше ранее применявшейся стратегии, обеспечивавшей доходность на уровне не более 9 процентов. Данная мера по итогам 2023 года позволила довести среднегодовую доходность Нацфонда за последние 18 лет до 3,03 процента", - уточнили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что это позволяет направить на проект "Нацфонд – детям" целевые 888,8 миллиона долларов, которые будут зачислены на счета в 2025 году.

Ранее депутаты Мажилиса приняли в работу законопроекты, которые позволят занять у Азиатского банка инфраструктурных инвестиций и Азиатского банка развития более 300 миллиардов тенге. Как отметили в пресс-службе Минфина, данный заем привлекается для финансирования дефицита республиканского бюджета на 2024 год.

"Привлекаемые средства будут направлены на финансирование социальных и других принятых расходов, указанных в законе", - уточнили в ведомстве.

Ранее Сенат одобрил изъятие двух триллионов тенге из Нацфонда.

Напомним, средства детям из Национального фонда начали выплачивать с 1 февраля 2024 года.

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