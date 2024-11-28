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28.11.2024, 09:52

Не пытайтесь подкупить - полиция обратилась к казахстанцам

Новости Казахстана 0 356

Министерство внутренних дел обратилось к казахстанцам по поводу усиления мер по обеспечению правопорядка и неотвратимости наказания за любые нарушения закона, передает Tengrinews.kz со ссылкой Polisia.kz.

Фото: polisia.kz
Фото: polisia.kz

"Наш главный принцип - закон и порядок. Департамент собственной безопасности МВД активно контролирует работу центров оперативного управления и патрульной службы. Центры оперативного управления работают круглосуточно, фиксируя действия патрульных полицейских. Сотрудники оснащены смарт-жетонами, которые невозможно отключить вручную. Эти устройства постоянно записывают все действия, что исключает возможность отклонения от установленных требований", - заявил официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.

Также используется система с искусственным интеллектом, которая анализирует данные с камер и быстро выявляет нарушения для оперативной реакции.

"Работа полиции направлена на обеспечение неотвратимости наказания для каждого нарушителя закона, вне зависимости от его статуса, должности или положения. Исключений нет. Необходимо учесть, что патрульные полицейские строго выполняют требования закона. Любое противоправное действие с их стороны влечет за собой строгие последствия. Призываем граждан соблюдать закон, выполнять законные требования полицейских и не предпринимать попытки подкупа должностных лиц", - сказал официальный представитель МВД.

Отмечается, что МВД и Антикоррупционная служба договорились вместе бороться с коррупцией в своих рядах. Казахстанцев просят сообщать о случаях некорректного поведения сотрудников в департамент собственной безопасности МВД или по телефону 1402.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Pluto 9701
Pluto 9701
А что противоположная сторона перестанет брать? Начните с себя, а потом выступайте с призывами.
28.11.2024, 06:41
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