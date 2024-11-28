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28.11.2024, 11:19

Доллар подорожал до 520 тенге в Казахстане

Новости Казахстана 0 660

На утро 28 ноября в некоторых казахстанских обменниках доллары продают по 520 тенге за единицу, при этом официальный курс не достиг 500 тенге, передает NUR.KZ.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Согласно актуальным на утро 28 ноября данным портала Kurs.kz, в казахстанских обменниках на данный момент купить и продать доллары можно по следующим ценам:

  • в Алматы: покупка – 500-513 тенге, продажа – 513-520 тенге;
  • в Астане: покупка – 506-509 тенге, продажа – 513-516 тенге.

Однако, как указано на сайте Национального банка РК, официальный курс доллара на утро 28 ноября составляет 499,55 тенге за единицу.

Согласно данным на странице обменного курса на NUR.KZ, покупка и продажа доллара в казахстанских банках второго уровня осуществляется по следующему курсу:

  • в Астане: покупка – 505-507,5 тенге, продажа – 513,25-515 тенге;
  • в Алматы: покупка – 507,75-510 тенге, продажа – 513,25-516 тенге.

 

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