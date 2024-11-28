Доллар подорожал до 520 тенге в Казахстане

На утро 28 ноября в некоторых казахстанских обменниках доллары продают по 520 тенге за единицу, при этом официальный курс не достиг 500 тенге, передает NUR.KZ.
Согласно актуальным на утро 28 ноября данным портала Kurs.kz, в казахстанских обменниках на данный момент купить и продать доллары можно по следующим ценам:
Однако, как указано на сайте Национального банка РК, официальный курс доллара на утро 28 ноября составляет 499,55 тенге за единицу.
Согласно данным на странице обменного курса на NUR.KZ, покупка и продажа доллара в казахстанских банках второго уровня осуществляется по следующему курсу:
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