Доллар подорожал до 520 тенге в Казахстане

На утро 28 ноября в некоторых казахстанских обменниках доллары продают по 520 тенге за единицу, при этом официальный курс не достиг 500 тенге, передает NUR.KZ.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Согласно актуальным на утро 28 ноября данным портала Kurs.kz, в казахстанских обменниках на данный момент купить и продать доллары можно по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 500-513 тенге, продажа – 513-520 тенге;

в Астане: покупка – 506-509 тенге, продажа – 513-516 тенге.

Однако, как указано на сайте Национального банка РК, официальный курс доллара на утро 28 ноября составляет 499,55 тенге за единицу.

Согласно данным на странице обменного курса на NUR.KZ, покупка и продажа доллара в казахстанских банках второго уровня осуществляется по следующему курсу: