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28.11.2024, 10:23

Как отдохнут казахстанцы на Новый год и Рождество в 2025 году

Новости Казахстана 0 458

Казахстанцы в 2025 году смогут насладиться длительными выходными в честь празднования Нового года. Согласно производственному календарю, праздничные дни будут распределены таким образом, чтобы обеспечить комфортный отдых, передает ИА «NewTimes.kz»

Фото: pexels
Фото: pexels

1 января, который выпадает на среду, является официальным праздничным днем. Также казахстанцы будут отдыхать 2 января, в четверг. Эти дни закреплены в Трудовом кодексе РК как нерабочие.

С пятидневной рабочей неделей казахстанцы смогут отдохнуть 10 дней. Главным событием станет празднование Дня независимости, на которое предусмотрены трехдневные выходные: 14, 15 и 16 декабря.

30 и 31 декабря, понедельник и вторник, останутся рабочими днями. Поэтому лучше заранее позаботиться о подготовке к встрече Нового года.

Начало нового года принесет еще больше выходных — в общей сложности казахстанцы смогут отдохнуть 11 дней благодаря переносу рабочего дня.

  • 1, 2, 3 и 4 января — выходные.
  • 5 (воскресенье) и 6 января — рабочие дни.
  • 7 января — выходной в честь православного Рождества.
  • 8, 9 и 10 января — рабочие дни.
  • 11 и 12 января — выходные.

Таким образом, празднование Нового года в 2025 году позволит казахстанцам насладиться двумя днями отдыха, а с учетом возможного переноса рабочих дней или дополнительных выходных — даже более длительными каникулами.

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