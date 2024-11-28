Как отдохнут казахстанцы на Новый год и Рождество в 2025 году

Казахстанцы в 2025 году смогут насладиться длительными выходными в честь празднования Нового года. Согласно производственному календарю, праздничные дни будут распределены таким образом, чтобы обеспечить комфортный отдых, передает ИА «NewTimes.kz»
1 января, который выпадает на среду, является официальным праздничным днем. Также казахстанцы будут отдыхать 2 января, в четверг. Эти дни закреплены в Трудовом кодексе РК как нерабочие.
С пятидневной рабочей неделей казахстанцы смогут отдохнуть 10 дней. Главным событием станет празднование Дня независимости, на которое предусмотрены трехдневные выходные: 14, 15 и 16 декабря.
30 и 31 декабря, понедельник и вторник, останутся рабочими днями. Поэтому лучше заранее позаботиться о подготовке к встрече Нового года.
Начало нового года принесет еще больше выходных — в общей сложности казахстанцы смогут отдохнуть 11 дней благодаря переносу рабочего дня.
Таким образом, празднование Нового года в 2025 году позволит казахстанцам насладиться двумя днями отдыха, а с учетом возможного переноса рабочих дней или дополнительных выходных — даже более длительными каникулами.
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