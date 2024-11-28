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28.11.2024, 12:13

Цвета флага России сменились на украинский двуколор в Астане: в МВД начали расследование (видео)

Новости Казахстана 0 593

В Сети появилось видео инцидента в Астане 27 ноября: на одном из городских экранов цвета флага России сменились на цвета флага Украины. В МВД сообщили о начале расследования, передает NUR.KZ.

Кадр из видео: t.me/nexta_live
Кадр из видео: t.me/nexta_live
Вчера, 27 ноября, в честь визита президента России Владимира Путина в Астану по всей столице появились российские триколоры.
 
Однако с одним из них, появившемся на экране "Астана Опера", в какой-то момент что-то произошло. Верхняя полоса погасла, а нижняя сменила цвет на желтый, из-за чего на месте российского флага визуально отобразились цвета флага Украиныю
 
Telegram-канал ZTB | QAZAQSTAN опубликовал комментарий представителя "Керуен Медиа" по ситуации.

"В 16.30 ч., на Led-экране "Керуен Медиа" на изображении флага РФ на верхнем сегменте замкнул кабель и белый цвет, в связи с чем тональность цвета при нагрузки электричества изменилась стало более ярче.

Таким образом, при производстве видео на сотовый телефон, красный цвет при воспроизведении видео для зрительного контакта кажется желтым", - пояснил заместитель директора "Керуен Медиа" Мухтар Бекбосынов.

Однако на инцидент обратили внимание и правоохранители.

"Министерством внутренних дел начато расследование по вчерашнему инциденту, связанному с ТОО "Керуен Медиа". На текущий момент рассматриваются все возможные варианты случившегося, в том числе версии с техническими неполадками, а также возможным внешним неправомерным вмешательством в процессы функционирования оборудования компании. Возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Виновные в противоправных деяниях лица будут привлечены к ответственности", - заявили в МВД РК.

Напомним, 27 ноября президент России прибыл в Астану с государственным визитом. В столичном аэропорту Астаны его встретил Касым-Жомарт Токаев. Лидеры стран провели переговоры в узком и широком составе.

Также в пресс-службе Акорды показывали церемонию встречи Путина.

Кроме того, главы государств выступили на форуме в Астане и приняли совместное заявление.

По итогам встречи Путин поблагодарил Токаева за оказанный прием. По его словам, нынешний визит и переговоры на деле поспособствуют дальнейшему развитию многопланового российско-казахстанского сотрудничества.

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