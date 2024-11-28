Новые правила проживания иностранцев в Казахстане - что изменилось

Согласно приказу министра внутренних дел от 18 ноября обновлен перечень обязательных документов для выдачи иностранцам и лицам без гражданства разрешений на временное и постоянное проживание в стране.
Обновленный перечень документов
При подаче заявления о выдаче разрешения на временное проживание через Государственную корпорацию потребуется:
- заявление-анкета,
- копия удостоверяющего личность документа (с предъявлением оригинала),
- копия медицинской страховки (с предъявлением оригинала, не требуется для граждан стран ЕАЭС),
- нотариально заверенное согласие владельца жилья на проживание, если заявитель не является его собственником,
- справка о прохождении дактилоскопии.
Также могут потребоваться следующие дополнительные документы:
- Для воссоединения семьи - документ, подтверждающий семейные отношения с лицом, постоянно проживающим на территории Казахстана.
- Для получения образования - ходатайство казахстанского учебного заведения.
- Для стационарного лечения - документы медицинской организации республики, подтверждающие лечение или уход за пациентом.
- Для миссионерской деятельности - свидетельство, выданное уполномоченным органом в сфере религиозной деятельности.
- Для предпринимательской деятельности (бизнес-иммигранты) - медицинская справка (форма 028/у), медстраховка, покрывающая экстренную медпомощь, и документ о наличии/отсутствии судимости и запрета на предпринимательскую деятельность, выданный компетентным органом страны гражданства или проживания.
- Для жертвы торговли людьми - ходатайство местного исполнительного органа в соответствии с утвержденными правилами.
- Для иностранных специалистов Международного финансового центра "Астана" (МФЦА) - разрешение на срок трудового договора, но не более года с возможностью продления. Для инвестиционных резидентов МФЦА - по ходатайству администрации МФЦА, срок разрешения не превышает пяти лет.
- Для трудовой деятельности:
- Разрешение на привлечение иностранной рабочей силы, выданное местным исполнительным органом.
- Справка или разрешение, подтверждающие квалификацию иностранца, выданные местным исполнительным органом.
- Разрешение трудовому иммигранту на осуществление трудовой деятельности у физических лиц, выданное местным исполнительным органом.
- Трудовой договор, зарегистрированный в единой системе учета трудовых договоров "ЕСУТД" или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг).
- Приказ о направлении в служебную командировку по внутрикорпоративному переводу или в рамках договора между юридическими лицами об оказании услуг.
- Документ, подтверждающий аккредитацию журналиста с указанием срока аккредитации.
- Для категорий иммигрантов, освобожденных от получения разрешений, указанных выше, и членов их семей - разрешение оформляется на срок действия трудового договора, но не более года, с возможностью продления.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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