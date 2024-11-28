Новые правила проживания иностранцев в Казахстане - что изменилось

В Казахстане внесены изменения в правила выдачи разрешений на проживание иностранцев, передает Tengrinews.kz .

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Согласно приказу министра внутренних дел от 18 ноября обновлен перечень обязательных документов для выдачи иностранцам и лицам без гражданства разрешений на временное и постоянное проживание в стране.

Обновленный перечень документов

При подаче заявления о выдаче разрешения на временное проживание через Государственную корпорацию потребуется:

заявление-анкета,

копия удостоверяющего личность документа (с предъявлением оригинала),

копия медицинской страховки (с предъявлением оригинала, не требуется для граждан стран ЕАЭС),

нотариально заверенное согласие владельца жилья на проживание, если заявитель не является его собственником,

справка о прохождении дактилоскопии.

Также могут потребоваться следующие дополнительные документы:

Для воссоединения семьи - документ, подтверждающий семейные отношения с лицом, постоянно проживающим на территории Казахстана. Для получения образования - ходатайство казахстанского учебного заведения. Для стационарного лечения - документы медицинской организации республики, подтверждающие лечение или уход за пациентом. Для миссионерской деятельности - свидетельство, выданное уполномоченным органом в сфере религиозной деятельности. Для предпринимательской деятельности (бизнес-иммигранты) - медицинская справка (форма 028/у), медстраховка, покрывающая экстренную медпомощь, и документ о наличии/отсутствии судимости и запрета на предпринимательскую деятельность, выданный компетентным органом страны гражданства или проживания. Для жертвы торговли людьми - ходатайство местного исполнительного органа в соответствии с утвержденными правилами. Для иностранных специалистов Международного финансового центра "Астана" (МФЦА) - разрешение на срок трудового договора, но не более года с возможностью продления. Для инвестиционных резидентов МФЦА - по ходатайству администрации МФЦА, срок разрешения не превышает пяти лет. Для трудовой деятельности:

Разрешение на привлечение иностранной рабочей силы, выданное местным исполнительным органом.

Справка или разрешение, подтверждающие квалификацию иностранца, выданные местным исполнительным органом.

Разрешение трудовому иммигранту на осуществление трудовой деятельности у физических лиц, выданное местным исполнительным органом.

Трудовой договор, зарегистрированный в единой системе учета трудовых договоров "ЕСУТД" или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг).

Приказ о направлении в служебную командировку по внутрикорпоративному переводу или в рамках договора между юридическими лицами об оказании услуг.

Документ, подтверждающий аккредитацию журналиста с указанием срока аккредитации.

Для категорий иммигрантов, освобожденных от получения разрешений, указанных выше, и членов их семей - разрешение оформляется на срок действия трудового договора, но не более года, с возможностью продления.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.