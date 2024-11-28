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28.11.2024, 14:56

Преодолел отметку в 500 тенге: Нацбанк сделал заявление из-за резкого роста курса доллара

Новости Казахстана 0 468

Национальный банк Казахстана (НБК) сегодня, 28 ноября 2024 года, распространил информационное сообщение по валютному рынку, сообщает Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz

В монетарном регуляторе отметили, что обменный курс тенге на фоне ухудшения ряда фундаментальных факторов преодолел отметку в 500 тенге за доллар. На текущий момент биржевые торги проходят в диапазоне 518-519 тенге за доллар. Средневзвешенный курс тенге на 28 ноября составляет 512,58 тенге за доллар, ослабев на 2,4% со вчерашнего дня.

"Негативное влияние на обменный курс оказывают как внешние, так и внутренние факторы", – заявили в пресс-службе НБК.

На фоне изменения ряда внешних фундаментальных факторов, таких как глобальное укрепление доллара США, изменение стоимости сырьевых товаров и обострение геополитической ситуации в мире, повсеместно отмечается отрицательная динамика валют развивающихся рынков. Индекс DXY, который отслеживает курс доллара США по отношению к основным мировым валютам, вырос до 106,2 пунктов (на 28 ноября 2024 года), укрепившись почти на 2,2% с начала месяца. Индекс валют ЕМ c начала месяца снизился на 3% (на 28 ноября 2024 года).

Сильный доллар – традиционно негативный фактор для сырьевых товаров. Кроме того, наблюдается рост волатильности цен на нефть, а также пессимистичный сентимент на фоне ожиданий экономистов о том, что потенциальные торговые пошлины и увеличение поставок нефти из США в период президентского срока Дональда Трампа приведут к переизбытку предложения.

Ускорилось ослабление российского рубля – валюты одного из ключевых торговых партнеров страны – на фоне введения новых санкций против финансового сектора РФ. В результате курс пары юань/рубль на бирже достиг 15,1 рубля за юань, ослабнув на 11,2% с начала ноября. Обменный курс доллара на международном валютном рынке Forex превысил 114,5 рубля за доллар, при этом рубль ослаб на 18% с начала месяца.

В то же время, на внутреннем валютном рынке наблюдалось повышение спроса на иностранную валюту со стороны экономических агентов и ограниченность предложения, в том числе на фоне преодоления обменным курсом психологического уровня. Так, среднедневной объем торгов в ноябре этого года составил 238 млн долларов, что почти в 1,5 раза больше, чем в ноябре прошлого года (193 млн долларов) и значительно выше среднедневного объема торгов в августе-сентябре.

Совокупность указанных факторов оказывает давление на курс тенге, в отдельные периоды в ходе торгов наблюдается низкая ликвидность, создавая условия для спекулятивного давления и нарушая баланс на валютном рынке. Для недопущения дестабилизирующих колебаний, сглаживания излишней волатильности обменного курса тенге и для целей обеспечения предложения иностранной валюты Национальный Банк проводит валютные интервенции.

Национальный банк осуществляет постоянный мониторинг ситуации на валютном рынке. В условиях режима свободного курсообразования Национальный банк не таргетирует какой-либо уровень обменного курса и не препятствует его тренду, его формирование и дальше будет осуществляться в соответствии с фундаментальными факторами.

В случае возникновения рисков финансовой стабильности и чрезмерной волатильности обменного курса, не соответствующей фундаментальным факторам, Национальный банк готов продолжить проведение валютных интервенций для восстановления справедливого курсообразования и обеспечения нормального функционирования валютного рынка.

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