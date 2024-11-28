Рост цен на яйца: подписан меморандум на сдерживание стоимости

Цена на социальное яйцо будет стабильной благодаря меморандуму, который заключила Ассоциация яичных производителей с Министерством торговли и интеграции РК, передает Liter.kz .

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В документе предусмотрены меры по ценовой политике, которые устанавливают предельную отпускную цену на яйцо категории С1 со склада птицефабрик оптом в лотках по 30 яиц по цене 51,5 за штуку. При этом предельная торговая надбавка должна быть не более 15% от цены производителя.

В Ассоциации также рассказали о той работе, которая проводится для обеспечения доступности питания для населения, в том числе и яйцом. Согласно мониторингу цен в Астане, Алмате и Костанае, стоимость яиц категории С1 не превышает 535 тенге.

В Ассоциации подчеркнули важность мер, предпринимаемых Агентством по защите и развитию конкуренции, Министерством сельского хозяйства и Комитетом торговли Республики Казахстан для стабилизации цен на социально значимые товары. Они направлены на обеспечение доступности основных продуктов.

Особое значение в этой работе имеет подписанный меморандум, который закрепляет принципы сотрудничества между государственными органами, бизнесом и другими заинтересованными сторонами. Документ предусматривает реализацию инициатив, направленных на регулирование цен, поддержку отечественных производителей и предотвращение необоснованных рыночных спекуляций.

Ассоциация выразила уверенность, что такие меры станут основой для долгосрочной стабильности на продовольственном рынке.