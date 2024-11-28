Растущий доллар: Нацбанк объявил о принятии мер

Национальный банк Казахстана объявил о принятии мер из-за ситуации с курсом доллара, передает Tengrinews.kz.
"Для недопущения дестабилизирующих колебаний, сглаживания излишней волатильности обменного курса тенге и для целей обеспечения предложения иностранной валюты Национальный банк проводит валютные интервенции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Нацбанк осуществляет постоянный мониторинг ситуации на валютном рынке. В условиях режима свободного курсообразования Национальный банк не таргетирует какой-либо уровень обменного курса и не препятствует его тренду, его формирование и дальше будет осуществляться в соответствии с фундаментальными факторами.
"В случае возникновения рисков финансовой стабильности и чрезмерной волатильности обменного курса, не соответствующей фундаментальным факторам, Национальный банк готов продолжить проведение валютных интервенций для восстановления справедливого курсообразования и обеспечения нормального функционирования валютного рынка", - добавили в ведомстве.
Валютные интервенции - это когда Национальный банк покупает или продает иностранную валюту (например, доллары) на рынке, чтобы повлиять на курс своей национальной валюты, в нашем случае - тенге.
Если тенге слабеет (доллар дорожает) - Нацбанк продает доллары из своих резервов. Это увеличивает их количество на рынке, и спрос на них снижается. В результате курс доллара падает, а тенге укрепляется.
Если тенге слишком сильно укрепляется (доллар дешевеет), Нацбанк покупает доллары. Это снижает их количество на рынке, и их цена растет, а тенге ослабевает.
Но Нацбанк не может постоянно вмешиваться - это дорого и снижает его резервы, поэтому интервенции проводят только в крайних случаях.
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