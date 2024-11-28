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28.11.2024, 17:14

Растущий доллар: Нацбанк объявил о принятии мер

Новости Казахстана 0 542

Национальный банк Казахстана объявил о принятии мер из-за ситуации с курсом доллара, передает Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

"Для недопущения дестабилизирующих колебаний, сглаживания излишней волатильности обменного курса тенге и для целей обеспечения предложения иностранной валюты Национальный банк проводит валютные интервенции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Нацбанк осуществляет постоянный мониторинг ситуации на валютном рынке. В условиях режима свободного курсообразования Национальный банк не таргетирует какой-либо уровень обменного курса и не препятствует его тренду, его формирование и дальше будет осуществляться в соответствии с фундаментальными факторами.

"В случае возникновения рисков финансовой стабильности и чрезмерной волатильности обменного курса, не соответствующей фундаментальным факторам, Национальный банк готов продолжить проведение валютных интервенций для восстановления справедливого курсообразования и обеспечения нормального функционирования валютного рынка", - добавили в ведомстве.

Что такое валютные интервенции?

Валютные интервенции - это когда Национальный банк покупает или продает иностранную валюту (например, доллары) на рынке, чтобы повлиять на курс своей национальной валюты, в нашем случае - тенге.

Как это работает?

Если тенге слабеет (доллар дорожает) - Нацбанк продает доллары из своих резервов. Это увеличивает их количество на рынке, и спрос на них снижается. В результате курс доллара падает, а тенге укрепляется.

Если тенге слишком сильно укрепляется (доллар дешевеет), Нацбанк покупает доллары. Это снижает их количество на рынке, и их цена растет, а тенге ослабевает.

Зачем это нужно?

  • Чтобы не было резких скачков курса, которые могут повлиять на цены, бизнес и сбережения людей.
  • Чтобы стабилизировать экономику, если курс тенге сильно отличается от реальных условий (например, из-за паники или спекуляций).

Но Нацбанк не может постоянно вмешиваться - это дорого и снижает его резервы, поэтому интервенции проводят только в крайних случаях.

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