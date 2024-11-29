АЭС в Казахстане построит Россия? Комментарий Путина

Владимир Путин отметил, что во время переговоров уделили вопросу строительства АЭС достаточно много внимания в ходе переговоров вчера в узком и в широком составе, передает inbusiness.kz .

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"Казахстан, если он будет осуществлять свои проекты в области атомной энергетики, то, конечно, как любой заказчик вправе выбрать наиболее приемлемые для себя технологические решения и финансовые схемы", - сказал президент РФ.

Он напомнил, что российская компания "Росатом" является крупнейшей компанией своего рода в мире, в том числе и по количеству строящихся атомных электростанций за рубежом.

"С чем это связано? С тем, что мы, как я уже неоднократно говорил, не просто строим электростанцию, мы, как правило, создаём отрасль в той стране, которая начинает этот вид деятельности. Мы готовим кадры, доставляем необходимые материалы, забираем отработанное топливо и так далее, способствуем развитию науки в атомной сфере", - отметил Владимир Путин.

"И, конечно, президент Казахстана, наши казахстанские коллеги, друзья, для них этот вид деятельности не нов. Они не с нуля начинают. Повторяю, у нас даже есть предприятия, у них есть предприятия по добыче урана, по работе в этой сфере. Они прекрасно отдают себе отчёт в том, что они хотят, что они готовы за это заплатить и что хотят получить. Поэтому у нас такой очень профессиональный разговор. Если есть необходимость и желание у наших партнёров, в данном случае в Казахстане, применять какие-то решения, в том числе и технологические решения третьих стран, призывать для совместной работы их специалистов, это тоже возможно. И "Росатом" имеет такой опыт сотрудничества с иностранными партнёрами. Мы вчера это тоже обсуждали. Окончательное решение всегда за заказчиком. Но я думаю, что наша сотрудничество с Казахстаном по этому направлению весьма возможно", - продолжил президент России.

Он считает, что было бы странно, если бы Казахстан, у которого самые большие в мире запасы урана, не использовал бы этого, а только добывал бы это сырье и просто отправил на экспорт.