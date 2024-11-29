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29.11.2024, 07:56

Добавить китайский язык в указатели аэропортов предлагают в Казахстане

Новости Казахстана 0 376

Председатель правления национальной компании «Kazakh Tourism» Кайрат Садвакасов рассказал о планах подготовки к Году туризма Китая в Казахстане, передает «Голос народа» со ссылкой на Kazinform.

Фото: «Голос народа»
Фото: «Голос народа»

Следующий 2025 год объявлен Годом туризма Китая в Казахстане. Об этом ранее заявили главы двух государств на совместной пресс-конференции во время государственного визита Председателя КНР Си Цзинпина в РК.

Глава «Kazakh Tourism» сообщил, что за 10 месяцев этого года количество китайских туристов увеличилось до 550 тысяч человек.

Многие из них предпочли групповые туры и пользовались услугами гидов, так как для них Казахстан — это новая дестинация, несмотря на соседство территорий. Кроме того, они сталкиваются с трудностями из-за языкового барьера.

«Мы уже видим, что наблюдается интерес. Мы продвинулись на новую степень: теперь они имеют представление о нас, и настало время сделать следующий шаг, чтобы они лучше узнали нашу страну и наши города. В рамках Года туризма Китая в Казахстане мы будем продолжать работу в этом направлении», — сказал он.

Кроме того, спикер поделился планами по развитию инфраструктуры в стране, отметив, что в условиях роста потока туристов из Китая необходимо добавить китайский язык в указатели аэропортов.

«У нас остается важный, но в то же время щепетильный вопрос по указателям и общей навигации на китайском языке. Недавно я посетил форум на Хайнане и увидел, что основные туристические указатели, дорожные знаки и информационные щиты там представлены на трех языках: китайском, английском и русском. То есть они подстраиваются под русскоязычную аудиторию.

Если мы сможем, с учетом настроений населения, сделать то же самое, это будет шаг вперед, включая практику московского аэропорта Шереметьево, где объявления о рейсах также звучат на китайском языке (аэропорт Шереметьево ввел голосовые объявления на китайском языке на все рейсах, вылетающих в Китай — прим. автора)», — сказал он.

По его словам, национальная компания сейчас работает над этим вопросом совместно с министерством транспорта и Комитетом технического регулирования и метрологии.

«Я думаю, что это такой жест в рамках теперь уже Года туризма Китая в Казахстане, и в следующем году мы уже хотим начать применять эту практику в крупных аэропортах, как минимум. Пока речь идет только о добавлении китайского языка в аэропортах, о дорожных указателях мы пока не говорим», — поделился Кайрат Садвакасов.

Согласно данным Пограничной службы, количество поездок казахстанцев в Китай увеличилось на 31%, а поток гостей из КНР в Казахстан возрос на 50%. По прогнозам аналитиков, доход от туристов из Китая, посетивших Казахстан в этом году, может составить около 500 миллионов долларов.

Напомним, что 2024 год объявлен Годом туризма Казахстана в Китае в ходе официального визита президента РК Касым-Жомарта Токаева в КНР в прошлом году. В марте этого года в Пекине состоялось открытие Года и казахстанско-китайского форума туризма и инвестиций.

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