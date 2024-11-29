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29.11.2024, 08:12

Плацдармом для обмана граждан других стран назвали Казахстан в МВД

Новости Казахстана 0 442

Количество фактов интернет-мошенничества увеличилось в 10 раз за последние семь лет в Казахстане. В МВД страну назвали плацдармом для обмана граждан других государств, передает  NUR.KZ со ссылкой на сайт телеканала КТК.

Иллюстративное фото: Igor Stevanovic/500px/Getty Images
Иллюстративное фото: Igor Stevanovic/500px/Getty Images
Дошло даже до того, что злоумышленники пытались обмануть депутатов мажилиса. Законодатели предлагают строго ограничить онлайн-кредитование, а некоторые эксперты считают, что кредиты нужно выдавать только наличными и только в отделениях банков.

Отмечается, что мошенники даже смогли обмануть биометрию.

Злоумышленники стали настолько самоуверенными, что пытаются обмануть даже депутатов.

"Мы уже боимся телефонного звонка от родных, потому что наш коллега-депутат, его голосом сообщение пришло. Вот до чего дошло, и это был его голос, мы его знаем, но это не он был", - заявил мажилисмен Магеррам Магеррамов.

Некоторые обвиняют в ситуации БВУ, якобы из-за их безответственности граждане не защищены.

"Виной всплеска интернет-мошенничества является полная бесконтрольность банков, поскольку ни один банк не лишен лицензии, несмотря на абсолютно очевидные нарушения", - считает юрист Палаты юридических консультантов Марина Лаптева.

Другие эксперты предлагают вовсе не давать кредиты тем, кому нет еще 21, и гражданам старше 63 лет.

В департаменте по противодействию киберпреступности МВД напомнили, что буквально недавно оперативники выявили четыре мошеннических Call-центра в Алматы.

Выяснилось, что жертвами были не казахстанцы, а граждане других стран, например, США, Италии и Великобритании.

Казахстан уже стал своеобразным плацдармом для обмана граждан других стран, заявили в МВД. А из-за рубежа примерно по тем же схемам обманывают и наших соотечественников.

Отметим, согласно статье 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 

2. Мошенничество, совершенное: 

  • группой лиц по предварительному сговору; 
  • лицом с использованием своего служебного положения; 
  • путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;
  • в сфере государственных закупок, –  

наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Мошенничество, совершенное: 

  • в крупном размере; 
  • лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения; 
  • в отношении двух или более лиц; 
  • неоднократно, – 

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены: 

преступной группой; 

в особо крупном размере, –  

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2) части третьей настоящей статьи, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

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