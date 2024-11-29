Плацдармом для обмана граждан других стран назвали Казахстан в МВД

Количество фактов интернет-мошенничества увеличилось в 10 раз за последние семь лет в Казахстане. В МВД страну назвали плацдармом для обмана граждан других государств, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт телеканала КТК.
Отмечается, что мошенники даже смогли обмануть биометрию.
Злоумышленники стали настолько самоуверенными, что пытаются обмануть даже депутатов.
"Мы уже боимся телефонного звонка от родных, потому что наш коллега-депутат, его голосом сообщение пришло. Вот до чего дошло, и это был его голос, мы его знаем, но это не он был", - заявил мажилисмен Магеррам Магеррамов.
Некоторые обвиняют в ситуации БВУ, якобы из-за их безответственности граждане не защищены.
"Виной всплеска интернет-мошенничества является полная бесконтрольность банков, поскольку ни один банк не лишен лицензии, несмотря на абсолютно очевидные нарушения", - считает юрист Палаты юридических консультантов Марина Лаптева.
Другие эксперты предлагают вовсе не давать кредиты тем, кому нет еще 21, и гражданам старше 63 лет.
В департаменте по противодействию киберпреступности МВД напомнили, что буквально недавно оперативники выявили четыре мошеннических Call-центра в Алматы.
Выяснилось, что жертвами были не казахстанцы, а граждане других стран, например, США, Италии и Великобритании.
Казахстан уже стал своеобразным плацдармом для обмана граждан других стран, заявили в МВД. А из-за рубежа примерно по тем же схемам обманывают и наших соотечественников.
Отметим, согласно статье 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
2. Мошенничество, совершенное:
наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
3. Мошенничество, совершенное:
наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:
преступной группой;
в особо крупном размере, –
наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2) части третьей настоящей статьи, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
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