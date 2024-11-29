Штрафы подорожают: какие новые расходы ждут казахстанцев в 2025 году

Размер нового МРП указан в проекте республиканского бюджета на 2025–2027 годы, подготовленном минфином РК. В настоящее время МРП составляет 3692 тенге, однако с 1 января 2025 года он возрастет до 3932 тенге, что означает увеличение на 240 тенге или 6,5%. В результате этого все платежи и штрафы в стране также вырастут. Inbusiness сделал подборку в качестве примера из основных взысканий и выплат.

Фото: inbusiness.kz

Штрафы за нарушения ПДД увеличатся

Например, самый распространённый штраф за превышение скорости от 10 до 20 км/ч (в размере 5 МРП) с 1 января 2025 года составит 19,6 тыс. тенге (сейчас — 18,4 тыс. тенге). Такую же сумму придётся заплатить за непристёгнутый ремень, езду без шлема или нарушение правил остановки и стоянки.

Штраф за проезд на красный свет (10 МРП) вырастет до 39,3 тыс. тенге (в настоящее время — 36,9 тыс. тенге). Столько же будут стоить превышение скорости от 20 до 40 км/ч, незаконная парковка на местах для инвалидов и непропускание пешеходов на зебре.

Штраф в размере 50 МРП за управление автомобилем лицом, лишённым прав, или оставление места ДТП увеличится с 184,6 тыс. до 196,6 тыс. тенге.

Утильсбор подорожает

Не удалось отменить или снизить утилизационный платёж с помощью петиции, поэтому в 2025 году сбор продолжит действовать и останется привязанным к МРП.

Базовая ставка утилизационного сбора в размере 50 МРП вырастет с 184,6 тыс. до 196, 6 тыс.тенге. С учётом коэффициентов минимальный платёж за ввоз легкового автомобиля с объёмом двигателя до 1 тыс. куб. см составит 294,9 тыс. тенге. За автомобили с мотором до 2 тыс. куб. см придётся заплатить 688,1 тыс. тенге, до 3 тыс. куб. см — 983 тыс. тенге, а свыше 3 литров — 2,2 млн. тенге. Импортёры электромобилей останутся в выигрыше, поскольку для них утилизационный сбор по-прежнему будет равен нулю.

Вырастет стоимость регистрации автомобилей

Минимальная ставка сбора за первичную регистрацию автомобиля (0.25 МРП) увеличится с 923 до 983 тенге. Для машин возрастом до трёх лет регистрация (50 МРП) поднимется с 184,6 тыс. до 196,6 тыс. тенге. А самая высокая стоимость первичной регистрации (500 МРП) для автомобилей старше трёх лет возрастёт более чем на 100 тыс. — с 1, 8 млн. до 1,9 млн тенге.

Штраф за мат

С 7 марта 2023 года за нецензурную брань предусмотрено наказание для физлиц в виде 20 МРП (73,8 тыс. тенге), а для юрлиц – 50 МРП (184,6 тыс. тенге).

Напомним, что ранее в минкультуры предложили увеличить штраф за ненормативную лексику и поведение в общественном месте для представителей шоу-бизнеса: на физических лиц в размере 150 МРП, на юридических лиц – в размере 300 МРП.

С новым расчетом МРП с начала 2025 года штраф за мат казахстанцам обойдется дороже: для физлиц – 78,6 тыс. тенге, для юрлиц – 196,6 тыс. тенге.

Штрафы родителям за детей

За ненадлежащее выполнение исполнения родительских обязанностей штраф составляет до 10 МРП и со следующего года вырастет до 39,32 тыс. тенге (в настоящее время — 36,9 тыс. тенге).

15 МРП или 58,9 тыс. тенге вместо 55,3 тыс. тенге грозит родителям лиц, не достигших восемнадцати лет, за их появление в общественных местах в состоянии опьянения или распитие ими алкогольных напитков.

При повторном нахождении детей за пределами дома и в развлекательных заведениях в ночное время родителям будет выписан штраф в размере 7 МРП или 27,5 тыс. вместо 25,8 тыс. тенге.

Штраф в размере 15 МРП (58,9 тыс. тенге) родителям предстоит платить за заведомо ложный вызов их детьми в возрасте от 14 до 16 лет органов государственной противопожарной службы, полиции, скорой медицинской помощи и аварийных служб.

Какие еще новые штрафы появятся

С 2025 года в Казахстане вводятся штрафы за продажу товаров без маркировки, а также за передачу и получение таких товаров без оформления актов приема-передачи.

Продавцы, реализующие товары, которые должны быть маркированы контрольными (идентификационными) знаками или материальными носителями (за исключением табачных изделий), получат предупреждение при отсутствии этих знаков. В случае повторного нарушения в течение года после первого административного взыскания, штраф будет составлять:

• для субъектов малого предпринимательства — 100 МРП,

• для субъектов среднего предпринимательства — 200 МРП,

• для субъектов крупного предпринимательства — 500 МРП, с возможным приостановлением деятельности.

За нарушения правил маркировки и прослеживаемости товаров (кроме табачных изделий и лекарств), включая:

1) передачу товаров без оформления актов приема-передачи в информационной системе,

2) получение товаров без подтверждения актов приема-передачи в системе,

3) продажу товаров без их вывода из оборота в установленном порядке,

также будет выдано предупреждение. При повторном нарушении в течение года после административного взыскания штрафы составят:

• для субъектов малого предпринимательства — 100 МРП,

• для субъектов среднего предпринимательства — 200 МРП,

• для субъектов крупного предпринимательства — 500 МРП.

За нарушения правил маркировки и прослеживаемости подакцизной продукции, включая:

1) передачу товаров без оформления актов в системе,

2) получение товаров без подтверждения актов в системе,

3) продажу товаров без их вывода из оборота,

нарушителям грозят штрафы:

• для физических лиц — 50 МРП,

• для субъектов малого предпринимательства — 150 МРП,

• для субъектов среднего предпринимательства — 200 МРП,

• для субъектов крупного предпринимательства — 500 МРП с конфискацией подакцизных товаров, ставших предметом правонарушения.

В итоге бизнесу грозит штраф за продажу товаров без маркировки, а также за передачу и получение таких товаров без оформления актов приема-передачи в размере от 50 до 500 МРП или от 196,6 тыс. до 1,9 млн тенге.

Новеллы для автовладельцев

В 2025 году автовладельцев в Казахстане ожидают значительные изменения в правилах дорожного движения и размерах штрафов. Напомним, что в текущем году президент подписал два закона, касающиеся организации дорожного движения, один из которых вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях.

Согласно новым поправкам, владельцы автомобилей, превышающие скорость на 60 км/ч и более, будут оштрафованы на 40-месячных расчетных показателей (МРП). В 2024 году это составит 147,6 тыс. тенге, а в 2025 году сумма штрафа вырастет до 157,2 тыс. тенге. В случае повторного нарушения в течение года сумма штрафа увеличится до 60 МРП, что составит 221,5 тыс. тенге в 2024 году и 235,9 тыс. тенге в 2025 году.

На данный момент размеры штрафов за превышение скорости следующие:

• Превышение скорости от 10 до 20 км/ч — 5 МРП (18,4 тыс. тенге в 2024 году);

• Превышение от 20 до 40 км/ч — 10 МРП (36,9 тыс. тенге);

• Превышение от 40 км/ч и более — 20 МРП (73,8 тыс. тенге);

• Повторное превышение скорости на 20 км/ч и более в течение года — 30 МРП (110,7 тыс. тенге).

Таким образом, к существующим штрафам добавится новый за превышение скорости на 60 км/ч и более, что приведет к удвоению взыскания за данное нарушение. Эти изменения направлены на усиление контроля за соблюдением правил дорожного движения и повышение безопасности на дорогах страны.

Хорошая новость по штрафам

Согласно изменениям в налоговом законодательстве, штрафы за непредоставление налоговой отчетности будут отменены. Если налогоплательщик не представит декларацию, система автоматически зафиксирует ее как нулевую. Тем не менее у налогоплательщиков остается возможность подать дополнительные декларации при необходимости. Эта мера призвана устранить карательные санкции и снизить административное бремя для бизнеса. Однако она будет действовать лишь с 1 января 2026 года.