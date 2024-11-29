Почему вырос доллар и что будет с тенге в будущем - прогнозы экспертов

Казахстанские экономисты поделились мнением о причинах падения курса тенге и что будет с нашей валютой в дальнейшем, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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Экономист Андрей Чеботарев отметил, что резкое падение курса тенге в последние недели нельзя назвать девальвацией, так как девальвация возможна только при фиксированном курсе валюты.

"При плавающем курсе это ослабление в связи с изменением внешних факторов, как ранее и предсказывали. Прилетел "черный лебедь", вслед за которым ввели санкции (21 ноября США ввели санкции против "Газпромбанка", который вел расчеты за газ с европейскими странами - прим.ред), вследствие чего рубль ослаб. Россия - наш основной торговый партнер, наши валюты связаны на уровне экономик, у нас очень много товаров оттуда, поэтому мы стали слабеть вслед за рублем. Это не девальвация, так как предсказать ее было нельзя и предвидеть тоже. Факт в том, что, как это ни странно, нашему Минфину она выгодна, поскольку более слабый тенге позволит им свести концы с концами в бюджете, потому что наш основной товар - это нефть и продаем мы ее в валюте. Доходы тоже получаем в валюте, и чем слабее тенге, тем больше тенге мы поменяем, продавая нефть", - сообщил Чеботарев.

По словам экономиста, помимо позитивного влияния для бюджета страны, у этого события есть и негативная сторона. Снижение курса валюты по отношению к доллару приведет к росту цен, так как у Казахстана сохраняется зависимость экономики от импорта. Эксперт отметил, что невозможно предсказать дальнейшее развитие событий и изменения курса тенге, так как подобных "черных" лебедей невозможно предсказать.

Финансист Расул Рысмамбетов, в свою очередь, уверен, что в этом году курс доллара не поднимется до 600 тенге, при этом и к своему прежнему курсу тоже вряд ли вернется.

"Я думаю, что завтра (в пятницу - прим.ред) и в понедельник уже полегче будет, но вряд ли мы увидим курс ниже 500 тенге. Наша валюта будет продолжать падать, ослабляться",- считает финансист.

По мнению эксперта, "слабость" тенге и его зависимость от доллара связана с тем, что изначально Казахстан выбрал курс на сырьевую экономику и с тех пор попал в зависимость от американской валюты.

"Фундаментально у нас слабая сырьевая экономика, сильно зависящая от мировых цен. Что такое соотношение тенге к доллару? Это соотношение казахстанской экономики к американской. Пока мы сырьевая экономика без значительных структурных реформ, мы не сможем ее укрепить", - говорит Рысмамбетов.

То, что за последние несколько дней доллар значительно подорожал, эксперт назвал "сиюминутным ударом через рубль". Санкции в отношении российского "Газпромбанка" сыграли свою роль.

"Российский "Газпромбанк" - это едва ли не единственный источник валютной выручки для России. Российские эксперты начали прогнозировать, что будет плохое влияние на торговый баланс, значит, будет недостаток валюты, на которую можно покупать импорт. В этот момент рубль начал проседать. Как только рубль просел, уже наши игроки поняли, что это окажет влияние на курс тенге к доллару, так как тенге привязан к российской экономике, и начали скупать доллары. Но нельзя забывать, что и доллар сам по себе укрепился к другим валютам. Вот это все одномоментно ударило по нам", - объяснил эксперт.

Экономист Алмас Чукин также считает, что санкции в отношении "Газпромбанка" повлияли на ослабление тенге.

"Внешние факторы сыграли через внутренние. Понятно, что крах рубля вызвал с одной стороны определенную панику. У нас значительный объем торговли с Россией, и тем, у кого контракты с Россией, сейчас выгодно скупать дешевый рубль и оплачивать товары. Но это только одна из причин, и она не главная. Главное - это то, что мы тратим больше, чем зарабатываем. И соответственно, это ослабляет тенге", - говорит Чукин.

Экономист так же, как и его коллеги, считает, что доллар по 600 тенге в ближайшем будущем не ожидается.

"Я говорил, что мы довольно быстро вернемся к курсу 460-470 тенге за доллар, но, наверное, нет. По 490-500 тенге, скорее всего, будет доллар теперь", - говорит он.

Экономист отметил, что бежать в обменники и менять свои сбережения на доллары сейчас нет смысла, и дал совет на будущее по сохранению капитала.