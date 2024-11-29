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29.11.2024, 11:03

Товары будут дорожать: Нацбанк РК повысил прогноз инфляции на 2025 год

Новости Казахстана 0 493

В Казахстане до 8-9% уточнён прогноз инфляции на 2024 год, а на следующий год он был пересмотрен в сторону повышения до 6,5-8,5%. Также сообщается, что в 2026 году инфляция будет держаться в коридоре от 5,5 до 7,5%. Как отметили в Национальном банке РК, устойчивая часть инфляции сложится вблизи 5% уже в 2026 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Фото: BaigeNews.kz
Фото: BaigeNews.kz

"Ожидается, что общая инфляция сформируется вблизи цели в 2027 году. Более высокие оценки по инфляции на предстоящие годы связаны с расширением фискального стимулирования, продолжением реформ ЖКУ, ослаблением обменного курса и усилением внешнего инфляционного давления. Риски прогноза инфляции связаны с ростом давления со стороны внутреннего спроса, ускорением внешней инфляции и повышенными инфляционными ожиданиями.

Кроме того, сохраняется неопределённость касательно инструментов стабилизации государственных финансов. Дальнейшая либерализация регулируемых цен и тарифов, её темпы и сроки также являются значимым риском прогноза", - объяснили в Нацбанке.

В октябре этого года сообщалось, что в 2025 году инфляция сформируется в коридоре 5,5% - 7,5% и 2026 году приблизится к таргету - сложится в диапазоне от 5% до 7%.

Также в ведомстве сообщили, что прогноз по росту экономики Казахстана на 2024 год уточнён на уровне 4-4,5%. Прогнозы на 2025 и 2026 годы пересмотрены до 4,5-5,5% и 4,6-5,6%. Более низкие прогнозы связаны со снижением сценарных цен на нефть и умеренным внешним спросом.

"По оценкам Национального банка, в течение прогнозного периода экономика будет расти в условиях расширения спроса, опережающего возможности внутреннего предложения. Это будет оказывать устойчивое проинфляционное давление", - резюмировал регулятор.

Напомним, 29 ноября Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку до 15,25%.

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