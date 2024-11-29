Зачем Казахстану ОДКБ, объяснил эксперт

Казахстан успешно завершил свое председательство в ОДКБ, выполнив задачи по укреплению региональной безопасности, борьбе с терроризмом и киберпреступностью, а также расширению международного сотрудничества. Политолог Эдуард Полетаев отметил, что за время председательства Казахстана были достигнуты важные результаты, передает Tengrinews.kz .

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

"Казахстан является одним из учредителей ОДКБ, начиная с Договора о коллективной безопасности 1992 года. Наша страна выполнила все задачи, которые стояли перед организацией", - отметил эксперт.

Полетаев напомнил, что в период председательства Казахстана было определено семь ключевых приоритетов. Среди них:

сотрудничество ОДКБ с заинтересованными странами и международными организациями в сфере безопасности;

взаимодействие по вопросам военного сотрудничества;

развитие механизмов борьбы с международным терроризмом и экстремизмом;

противодействие незаконному обороту наркотиков и психотропных веществ;

борьба с незаконным оборотом оружия и организованной транснациональной преступностью;

углубление сотрудничества в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

противодействие киберпреступности.

ОДКБ расширила свой потенциал

В рамках председательства Казахстана в ОДКБ было проведено около 60 мероприятий. Одним из ключевых событий стало принятие 18 ноября Генассамблеей ООН резолюции о сотрудничестве с ОДКБ. Несмотря на недружественную позицию некоторых представителей НАТО, эта резолюция была поддержана, подчеркнул Эдуард Полетаев.

"Часть уставной деятельности ОДКБ, как обеспечение региональной безопасности, стабильности, противодействие транснациональной преступности, миграции незаконной, соответствует целям и принципам ООН. Это позволило найти компромисс и расширить международный потенциал организации", - отметил эксперт.

Фото пресс-службы Акорды

Ключевые вопросы саммита в Астане

На сессии было принято 14 документов. Среди обсуждаемых тем были космос, ситуация на Ближнем Востоке и вопросы Центральной Азии. Особое внимание уделили совместному заявлению в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

"Не секрет, что этому юбилею уделяется большое внимание, об этом говорили и в своих статьях, например в "Известиях" и в "Казахстанской правде", президенты России и Казахстана. Эта тема также наверняка будет поднята на неформальной встрече лидеров стран СНГ и саммите ЕАЭС, которые пройдут в конце декабря в Санкт-Петербурге. Известно, что лидеры стран - участниц СНГ еще в 2022 году приняли решение об объявлении 2025 года Годом 80-летия Победы в ВОВ и Годом мира, с этой идеей выступил президент России Владимир Путин", - отметил Эдуард Полетаев.

Одним из самых значимых решений саммита стало утверждение Целевой межгосударственной программы ОДКБ по укреплению таджикско-афганской границы.

"Этот документ готовился более десяти лет и наконец принят. О чем это говорит? С одной стороны, в последнее время делегации талибов прибывают в Москву на консультации, а Казахстан исключил "Талибан" из списка террористических организаций. Талибы, судя по всему, крепко засели у власти и отдавать ее пока не собираются, ну а работать-то с кем-то надо, Афганистан все-таки важный игрок. Тем более он граничит с постсоветским пространством, как минимум с тремя странами: Туркменистаном, Узбекистаном, Таджикистаном и, в частности, с южной зоной ответственности ОДКБ", - подчеркнул политолог.

Фото: Tengrinews.kz/Турар Казангапов

Афганский фактор

Полетаев отметил, что, несмотря на отсутствие официального признания Исламского Эмирата Афганистана, страны региона выстраивают с ним рабочие отношения. Талибы в целом решили вопрос с налогами, ограничили контрабанду и наркотрафик. Однако определенное недоверие к талибам остается из-за отсутствия гарантий своего хотя бы среднесрочного нахождения у власти.

"Все может произойти, поэтому граница с Афганистаном, наоборот, укрепляется, а не открывается. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон не случайно выразил признательность членам ОДКБ за поддержку утверждения программы укрепления границы. В условиях геополитической турбулентности сейчас непонятно, где еще обстановка может взорваться или будет спровоцирован конфликт, поэтому надо смотреть в бинокль по всему периметру", - добавил эксперт.

Силы системы коллективной безопасности ОДКБ направлены на три региона коллективной безопасности - восточноевропейский, кавказский и центральноазиатский. Деятельность организации и основные угрозы, которые она видела, больше связаны с Центральной Азией, отметил Полетаев. И значительная часть учений коллективных сил ОДКБ проводилась на территории Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

"Однако, если смотреть шире на регион коллективной безопасности ОДКБ и дотошно придираться к словам в документах, то он распространяется от российско-финской границы до Дальнего Востока, в том числе до морской границы с США длиной 49 километров в Беринговом проливе", - отметил Полетаев.

Фото пресс-службы Акорды

Какие вызовы стоят перед странами ОДКБ

Политолог Эдуард Полетаев обозначил ключевые вызовы, стоящие перед странами - участницами ОДКБ. По его словам, традиционные угрозы, такие как терроризм, экстремизм, незаконный оборот наркотиков и оружия, сохраняются еще с прошлого века. Однако в последние годы появились и новые вызовы, особенно в информационной сфере.

"Незадолго до астанинского саммита генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов назвал новые вызовы и угрозы. В их числе принятое американо-германское решение о размещении средств поражения большой дальности на территории Западной Европы, создавшее угрозу возобновления гонки ракетно-ядерных вооружений, концентрация вооруженных сил НАТО и центров информационной войны на границах Беларуси и России, ухудшение стратегической ситуации после вступления в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции, расширяющееся использование искусственного интеллекта в военных целях, производство и отсутствие четкого регулирования применения смертоносных автономных систем вооружений. В целом саммит показывает, что все страны, в том числе отсутствующая Армения, которая взяла паузу, но в принципе поддерживает решения, которые были приняты, являются сторонниками укрепления институциональных основ ОДКБ. Не было принципиальных споров, вставаний в позу и прочего по поводу решений, которые выносились на обсуждение. То есть как минимум запланированные документы были подписаны, без проволочек", - добавил Полетаев.

Также на саммите обсуждалось международное позиционирование организации. Главы государств обменялись мнениями и выразили уверенность в том, что, какие бы вызовы ни стояли перед ними, найдется всегда адекватный ответ, отметил эксперт.

Фото: Tengrinews.kz/Турар Казангапов

Полетаев отметил, что деятельность ОДКБ как военной структуры остается частично закрытой для общественности. Однако с 2022 года внимание к организации существенно выросло.

"Выступления глав государств ОДКБ были внимательно изучены мировой аудиторией, например, Владимира Путина обильно цитировали СМИ, когда он рассказал о новых российских видах вооружений. Впрочем, многие актуальные вопросы международной повестки в документах и речах не были упомянуты, их вывели за скобки. С самого начала 2022 года восприятие в медиапространстве ОДКБ усилилось, гораздо больше внимания уделяется ее деятельности. Раньше организацию, бывало, недооценивали, имидж был искаженный, ее называли "бумажным тигром". Но практика показала, что это не так, допустим, миротворческая миссия ОДКБ в январе 2022 года в Казахстане досрочно справилась со своей задачей", - подчеркнул политолог.

Фото: Tengrinews.kz/Турар Казангапов

Какой статус у ОДКБ сегодня

"Конечно, эта организация по-разному воспринимается, где-то на Западе на нее "надевают" зловещий образ, а где-то - беспечно-миролюбивый. Но страны-учредители, в том числе Казахстан, которые создали ОДКБ, приложили множество усилий, чтобы обкатать достаточно эффективный механизм, который существует в течение долгих лет, не будут болезненно реагировать на разного рода инсинуации. Хотя при этом ОДКБ стоит усилить работу над своим имиджем, привлекать к работе аналитиков, организовывать пресс-туры", - отметил Эдуард Полетаев.

Сам факт состоятельности существования ОДКБ ограничивает многие горячие головы, считает политолог. У всех стран голос равноправный, это усложняет международным преступным синдикатам противозаконную деятельность - на помощь всегда могут прийти страны-партнеры.

"И в этом смысле страны, в том числе и Казахстан, являющиеся членами военно-политического блока, всегда сильнее. По отдельности прутики легко сломать, а веник крепче. К тому же история наших государств, общие границы, экономическое союзничество - все это является определенным подспорьем работы ОДКБ", - добавил эксперт.

По мнению эксперта, ОДКБ остается открытой для партнерства и взаимодействия с международными организациями. Организация пока не стремится расширяться, как это делает НАТО, но идет на международный рынок партнерства и сотрудничества.

Фото пресс-службы Акорды