В Казахстане могут вырасти ставки по депозитам

Повышение базовой ставки в Казахстане может привести к повышению ставок по депозитам для физических лиц. Об этом Сулейменов сегодня сообщил председатель Национального банка Тимур Сулейменов, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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"Сегодня нами принято решение повысить базовую ставку. Наверное, оно по цепочке повысит ставку депозитов для физических лиц. То есть депозитная доходность для простых казахстанцев, которые захотят свои деньги положить на депозит в том или ином банке, она тоже вырастет. Поэтому я бы предложил не действовать резко, никаких для этого у нас предпосылок нет", - заявил Сулейменов, отвечая на вопросы журналистов.

Глава Нацбанка также напомнил, что курс доллара может зависеть от внешних факторов, на которые Казахстан повлиять не может.