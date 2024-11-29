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29.11.2024, 14:47

В Казахстане могут вырасти ставки по депозитам

Новости Казахстана 0 630

Повышение базовой ставки в Казахстане может привести к повышению ставок по депозитам для физических лиц. Об этом Сулейменов сегодня сообщил председатель Национального банка Тимур Сулейменов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

"Сегодня нами принято решение повысить базовую ставку. Наверное, оно по цепочке повысит ставку депозитов для физических лиц. То есть депозитная доходность для простых казахстанцев, которые захотят свои деньги положить на депозит в том или ином банке, она тоже вырастет. Поэтому я бы предложил не действовать резко, никаких для этого у нас предпосылок нет", - заявил Сулейменов, отвечая на вопросы журналистов.

Глава Нацбанка также напомнил, что курс доллара может зависеть от внешних факторов, на которые Казахстан повлиять не может.

"Есть рынок депозитов, есть народное IPO. Можно вкладываться в недвижимость, как многие из нас делают, то есть инструменты, которые в Казахстане - они нам лучше понятны, они нам более подконтрольны, нежели доллары. Завтра президент Трамп какие-то другие меры экономические примет, и курс доллара снова упадет. Мы на это влиять не можем. По крайней мере то, что в нашей стране, мы это видим, знаем гораздо лучше и понимаем. Поэтому я предлагаю вкладываться в тенговые инструменты, либо в какие-то бизнес-проекты, недвижимость и строительство", - посоветовал он.

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