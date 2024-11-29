К казахстанцам с предупреждением касательно 5-ти и 10-тысячных купюр обратился Нацбанк

В социальных сетях на протяжении нескольких дней казахстанцы рассылают видео с изображением двум почти одинаковых 5-тысячных купюр. В связи с этим Национальный банк РК 29 ноября 2024 года обратился к гражданам с важной информацией, сообщает Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz

Одно из видео было опубликовано в TikTok накануне.

В связи с этим Нацбанк предупреждает о фактах распространения полиграфической продукции, имитирующей подлинные банкноты национальной валюты.

"Национальный банк Казахстана предупреждает о выявлении фактов распространения через социальные сети и мессенджеры рекламных объявлений, предлагающих к приобретению полиграфическую продукцию, имитирующую внешние признаки подлинных банкнот национальной валюты и имеющие посторонние надписи: "Празднуем вместе!", "Не является платежным средством", соответственно, считается подделкой", – говорится в заявлении пресс-службы НБК сегодня.

Нацбанк Казахстана обращает внимание, что, в соответствии со ст. 231 Уголовного кодекса РК, изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг подлежат уголовному преследованию.

"По указанным случаям Национальный банк Казахстана направил заявление в Министерство внутренних дел Казахстана для проведения проверки по факту их распространения", – заявили в пресс-службе НБК.

В связи с вышеупомянутым, Нацбанк настоятельно рекомендует "проявлять повышенное внимание на надписи при использовании банкнот и проверять их на подлинность".

Фото: nationalbank.kz

Фото: nationalbank.kz

Фото: nationalbank.kz

Фото: nationalbank.kz

Фото: nationalbank.kz

Фото: nationalbank.kz

"В случае обнаружения сомнительных банкнот, в том числе имитирующих внешние признаки подлинных денежных знаков, следует немедленно обратиться в правоохранительные органы. Национальный Банк Казахстана на постоянной основе проводит работу по противодействию подделкам денежных знаков и настоятельно призывает граждан к осмотрительности и внимательности при использовании наличных денег", – говорится в обращении пресс-службы НБК к казахстанцам.

Также Нацбанк напоминает, что подлинные банкноты имеют ряд защитных признаков, которые легко определить при визуальном осмотре и на ощупь. Ознакомиться с этими признаками можно на официальном сайте Национального банка и на Youtube-канале НБК.

1) О защитных элементах банкноты номиналом 5000 тенге из новой серии "Сакский стиль"

2) О защитных элементах банкноты номиналом 10 000 тенге из новой серии "Сакский стиль"

3) О защитных элементах памятной банкноты 10 000 тенге, посвященной 30-летию тенге

15 ноября 2024 года Нацбанк Казахстана представил новую золотую монету.