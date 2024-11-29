Много нового теперь можно узнать о работниках и работодателях Казахстана на портале HR Enbek

На портале трудовых ресурсов HR Enbek появился новый функционал по размещению отзывов. Их могут оставлять как работники – о текущем и прошлых местах работы, так и работодатели – о имеющихся и уволенных сотрудниках, передает inbusiness.kz со ссылкой на сайт минтруда и соцзащиты населения.

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Отзывы включают пятизвездочную оценку (от очень плохо до отлично) и текстовое описание. Функционал позволяет оценить позитивный или негативный опыт взаимодействия работника и работодателя, но при этом является необязательным.

Оставляя отзыв, необходимо подписать его при помощи электронной цифровой подписи для гарантии его подлинности. Посмотреть свои отклики можно в соответствующем разделе во вкладках "Мои отзывы" (оставленные пользователем) и "Отзывы обо мне" (полученные пользователем). Все данные о созданных и полученных отзывах можно выгрузить в формате документа.

Работник и работодатель также могут оставить по одному комментарию на отзыв, что позволяет дополнить или уточнить информацию о сотрудничестве.

В настоящее время работодатели, при отборе кандидатов на трудоустройство, в разделе "Работники" могут запросить по ним отзывы с предыдущих мест работы. При этом кандидату направляется запрос на согласие через SMS с номера 1414 или в личный кабинет на портале, а также в мобильном приложении HR Enbek. Получить доступ к информации работодатель может только после получения согласия.

Возможность посмотреть отзывы о работодателях на портале Электронной биржи труда Enbek.kz станет доступна для всех соискателей в 2025 году.

Данный функционал направлен на повышение прозрачности взаимоотношений между работодателями и работниками, на упрощение процесса поиска работы и найма сотрудников.

Важно отметить, что пользователь несет полную ответственность за предоставленную информацию. В случае внесения недостоверной информации на онлайн-платформах предусмотрена юридическая ответственность. Распространение ложной информации влечет административную ответственность.