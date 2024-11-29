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29.11.2024, 18:21

Сколько денег получат дети в рамках проекта "Нацфонд - детям"

Новости Казахстана 0 526

Председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов на брифинге 29 ноября ответил на вопрос о том, сколько денег могут начислить на счет детей в рамках проекта "Нацфонд - детям" в январе 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Ссылаясь на оперативные данные, он сообщил, что Нацбанк от управления Нацфондом заработал за 10 месяцев 2024 года 5,3 млрд долларов.

"Если разделить наполовину, то получается 2,6-2,7 млрд долларов, которые могут быть распределены, начислены на счета наших детей. Но мы там усредняем, там сумму надо другую сказать, там меньше будет", – пояснил Сулейменов.

Отмечается, что расчеты будут зависеть в том числе и от количества детей на 1 января 2025 года.

"Начисление будет в начале января. Если вы помните, мы в начале года зачисляли около 100 долларов на каждого ребенка. Но тут будет зависеть от числа детей. У нас 2023 и 2024 годы с точки зрения инвестиционного дохода очень позитивные, и поэтому скользящая средняя повышается. По сути, в январе следующего года сумма будет, скорее всего, больше, чем 100. Эти суммы и расчеты будут сделаны в январе", – пояснила заместитель председателя Нацбанка Алия Молдабекова.

11 октября 2024 председатель Национального банка Тимур Сулейменов прокомментировал вопрос о том, стоит ли казахстанским родителям и детям ожидать больше поступлений в рамках проекта "Нацфонд – детям" на фоне укрепления доллара в Казахстане

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