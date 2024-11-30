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29.11.2024, 19:24

Казахстанку оштрафовали на 195 миллионов тенге

Новости Казахстана 0 664

Суд в Шымкенте вынес приговор директору компании, которая пыталась дать взятку. Женщине теперь предстоит выплатить внушительный штраф, передает Tengrinews.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Как установили следствие и суд, глава ТОО, зная о возбужденном против нее уголовном деле за нарушения в сфере производства, хранения и реализации спиртовой продукции, попыталась дать взятку руководителю управления департамента экономических расследований. С этой целью она назначила ему встречу.

"В мае 2024 года подсудимая встретилась с руководителем первого управления департамента и передала ему 20 000 долларов (8 788 000 тенге по официальному курсу) и 1 000 000 тенге за общее покровительство и избежание уголовной ответственности, где и была задержана. Тем самым преступление не было доведено до конца по не зависящим от нее обстоятельствам", - сообщили в суде

Подсудимую признали виновной в покушении на дачу взятки должностному лицу в значительном размере. Ее оштрафовали на 195 641 856 тенге (20-кратный размер суммы взятки), а также пожизненно лишили права занимать должности на госслужбе. Приговор не вступил в законную силу.

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