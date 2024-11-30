Казахстанку оштрафовали на 195 миллионов тенге

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Как установили следствие и суд, глава ТОО, зная о возбужденном против нее уголовном деле за нарушения в сфере производства, хранения и реализации спиртовой продукции, попыталась дать взятку руководителю управления департамента экономических расследований. С этой целью она назначила ему встречу.

"В мае 2024 года подсудимая встретилась с руководителем первого управления департамента и передала ему 20 000 долларов (8 788 000 тенге по официальному курсу) и 1 000 000 тенге за общее покровительство и избежание уголовной ответственности, где и была задержана. Тем самым преступление не было доведено до конца по не зависящим от нее обстоятельствам", - сообщили в суде

Подсудимую признали виновной в покушении на дачу взятки должностному лицу в значительном размере. Ее оштрафовали на 195 641 856 тенге (20-кратный размер суммы взятки), а также пожизненно лишили права занимать должности на госслужбе. Приговор не вступил в законную силу.