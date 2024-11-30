Астана. 29 ноября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Налог для автомобилей старше 10 лет в новом налоговом кодексе Казахстана снижен на 30%, заявил вице-министр национальной экономики РК Азамат Амрин.

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«По налогообложению физлиц в новом кодексе предусмотрены нормы по освобождению от индивидуального подоходного налога (ИПН) пенсионных выплат из ЕНПФ, снижена сумма налога для автомобилей старше 10 лет – на 30%, и старше 20 лет – на 50%», - сказал Амрин в ходе обсуждения проекта нового Налогового кодекса Казахстана на заседании общественной палаты в пятницу.

По его словам, предлагается также повышенное налогообложения предметов роскоши: дорогостоящего имущества, автомобилей, алкоголя, табачных изделий, летательных аппаратов. Вводится коэффициент роскоши при определении налогооблагаемой базы по налогу на имущество, будет предоставлена право маслихатам увеличить стоимость налогообложения до 50%.