“Казахстанцев становится все меньше“ - как живется трудовым мигрантам в Южной Корее и что их ждет

Казахстанец, проживающий в Южной Корее с 2017 года, рассказал корреспонденту Tengrinews.kz о жизни трудовых мигрантов, сложностях легализации и о том, планируют ли они возвращаться домой.

Фото: Алиакбар Юлдашев

Алиакбар Юлдашев изначально находился в Южной Корее нелегально. Его жизнь кардинально изменилась в 2020 году, когда он, рискуя собственной жизнью, спас во время пожара 10 человек. Этот героический поступок не оставил никого равнодушным. В Южной Корее Алиакбар стал настоящей звездой и вскоре получил вид на жительство до 2030 года.

Недавно к Алиакбару приехала пожить на месяц его мать из Казахстана.

В моем окружении много русскоязычных и в основном они живут здесь нелегально. При этом с каждым днем казахстанцев становится все меньше. Кто-то сам возвращается на родину, а некоторых ловят и высылают. Думаю, что здесь еще остается около 10 тысяч наших граждан, из которых 80-90 процентов - нелегалы. В основном это этнические казахи и представители других национальностей, - отметил казахстанец.

По словам Алиакбара, для нелегального мигранта из Казахстана практически нет шансов получить легальную визу. При этом он уточнил, что некоторым удается получить визу на лечение.

Тяжелее всего здесь оформлять медицинскую страховку, она выходит очень дорогой. Большинство нелегалов просто не могут ее себе позволить, а без нее официально работать нельзя. В основном наш люди работают в строительной сфере и на заводах. Есть те, кто нелегально отправляют машины в Казахстан, и таким образом зарабатывают. Есть казахстанцы, у которых здесь небольшой бизнес по доставке товаров, - рассказал казахстанец.

Алиакбар отметил, что многих казахстанцев выслали из страны после правонарушений, к примеру, когда они садились за руль без прав или были в алкогольном опьянении. Однако некоторых миграционные службы задерживали прямо на рабочем месте.

Если говорить об отношении корейцев к мигрантам из Казахстана, то они по разному реагируют... Надо понимать, что наши здесь не от хорошей жизни. Многие хотели бы вернуться на родину, но они просто не знают, что будут делать дома и смогут ли найти работу. В любом случае, когда-нибудь это закончится, и думаю, что большинство из них уедет домой, - рассказал казахстанец.

Вместе с тем, в Министерстве труда Казахстана в ответ на запрос редакции сообщили, что на 1 ноября в Южной Корее работают 17 300 казахстанцев, из них 12 300 находятся в нелегальном статусе, а легально трудятся около 5 000 человек.

Для регулирования возвращения граждан, незаконно находящихся на территории двух стран, разработаны проекты соглашений о реадмиссии и сотрудничестве в области миграции между Казахстаном и Южной Кореей. Эти проекты сейчас находятся на рассмотрении корейской стороны.

При этом МВД работает над введением новой должности - "полицейский атташе" при посольстве Казахстана в Южной Корее.

Также на стадии внутригосударственного согласования находится включение Казахстана в Employment Permit System - систему выдачи разрешений на трудоустройство для низкоквалифицированных работников из зарубежных стран. По этой системе Корея сама будет координировать процесс набора, обучения и надзора за трудовыми мигрантами. После завершения согласования планируется открытие центра EPS в Казахстане, что создаст возможность официального трудоустройства казахстанцев в Корее без риска нелегального статуса.