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30.11.2024, 10:30

Россияне эвакуируют свои доллары в Казахстан

Новости Казахстана 0 919

В конце ноября 2024 года США вновь усилили ограничения в отношении российского финансового сектора, затронув как крупные банки, такие как "Газпромбанк", так и множество менее заметных финансовых учреждений. Это решение ограничило доступ этих организаций к международным расчетам в долларах и запретило взаимодействие с ними контрагентам, передает inbusiness.kz со ссылкой на lenta.ru.

Фото: Inbusiness.kz
Фото: Inbusiness.kz

В результате этого, волатильность на валютном рынке значительно возросла: с 21 по 28 ноября рубль подешевел более чем на 5% к основным мировым валютам на внебиржевом рынке. Эксперты связывают эти изменения в значительной степени с попаданием "Газпромбанка" в черный список, учитывая его роль в обработке платежей за экспорт российских энергоносителей.

Изменения в условиях банковских операций могут привести к падению валютных поступлений на внутренний рынок, что создает дополнительное давление на рубль. В условиях ослабления национальной валюты вопрос о сохранении сбережений становится особенно актуальным. Банк России усиливает борьбу с инфляцией, поднимая ключевую процентную ставку до исторического рекорда в 21%. Это делает инвестиции в российские ценные бумаги менее привлекательными, что подтверждается падением индекса Мосбиржи на 28% с мая 2024 года.

Инвесторы все чаще обращаются к банковским депозитам, однако и они не гарантируют сохранение сбережений в условиях растущей инфляции. Одним из оставшихся вариантов защиты от обесценивания капиталов является выход на международный фондовый рынок, доступ к которому все еще есть у граждан России, открывших брокерские счета в дружественных юрисдикциях, таких как Казахстан, Армения и Азербайджан.

В этих странах существуют брокеры, предоставляющие доступ к международным биржам и позволяющие проводить сделки с акциями, облигациями и другими инвестиционными инструментами в валюте. Казахстан выделяется благодаря тесным экономическим связям с Россией и высокому числу денежных переводов, осуществленных россиянами.

"Казахстан не зря выделяется на фоне других дружественных для РФ государств. Именно в эту страну россияне сделали наибольшее число денежных переводов за прошедшие два года. Эта крупная центральноазиатская держава поддерживает тесные экономические и социальные связи с Россией, а локальные банки и брокерские компании готовы обслуживать российских клиентов, не находящихся под международными ограничениями", - говорится в информации.

Курс казахстанского тенге также подвержен колебаниям и на днях превысил важную психологическую отметку 500 тенге за доллар. Это привело к действиям Национального банка Казахстана по продаже валюты для стабилизации курса. В результате ослабления тенге возрос спрос на инвестиционные инструменты, номинированные в долларах или евро, что стимулировало интерес к казахстанским облигациям.

"Ослабление тенге привело к усилению спроса на инвестиционные инструменты, номинированные в долларах или евро. Крупнейший казахстанский брокер предлагает своим клиентам услугу "долгосрочное хранение средств", по которой начисляется до 6,85 процента годовых в долларах и 4,7 процента в евро на остаток. Большим спросом пользуются облигации инвестиционной компании Freedom Holding, позволяющие зарабатывать более 10 процентов годовых в долларах. Эти бумаги торгуются на Астанинской международной бирже (AIX)", - говорят авторы.

Учитывая растущее экономическое давление, эксперты по финансовому планированию рекомендуют россиянам не откладывать диверсификацию своих сбережений, чтобы избежать снижения эффективности и прибыльности своих активов в будущем.

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