Оклады офицеров повысят на 20% с начала 2025 года

С 1 января 2025 года на 20% будут повышены оклады офицеров и на 33% военнослужащих по контракту. Еще через год, с января 2026 года предусмотрено повышение окладов еще на 23% и 10%, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на ТК Хабар .

Фото: gov.kz

Об этом сообщил министр обороны Руслан Жаксылыков, выступая на заседании комиссии по правам человека, посвященного правам военнослужащих.

Для профилактики гибели и травматизма необходимо проводить более тщательный отбор и подготовку офицерского состава, а также глубокую проверку психологического и морального состояния призывников, отметили в свою очередь участники заседания, среди которых депутаты, представители неправительственных организаций и госорганов.

В текущем году во все силовые структуры призывается 40 тыс человек. Для отслуживших срочников в рядах вооруженных сил выдано 6 тыс грантов.