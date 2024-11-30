Жители Атырау опасаются покупать мясо из-за сибирской язвы

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Сообщается, что на сегодняшний день в Атырау зарегистрировали гибель трех коров из-за сибирской язвы и заражение двух работников убойного цеха крестьянского хозяйства "Асыл-Агро". Вследствие этого жители перестали покупать говядину.

Как рассказывают продавцы мяса, атыраусцы стали покупать с осторожностью баранину и конину, а от говядины вовсе отказываются.

Говядина у нас проходит строжайший контроль. Один при забое. Второй уже в лаборатории при рынке. В последние дни выросли продажи конины и баранины. Наверное, это связано с тем, что среди этих животных сибирской язвы не было. Нам даже пришлось снизить цены, чтобы товар не пропал. Говядину отдаем за 1500, 2000, 2500 тенге, - говорит продавец Эльмира Байдулаева.

Однако, с ее слов, мясо можно брать без опаски, ведь на прилавки оно поступает после двойной проверки.